"La experiencia que se ha vivido en Argentina es un llamado de atención a toda América Latina. Esas políticas no han servido, han sido muy costosas para nuestro país y para muchos países . No quiero hablar de terceros países para no lastimar a nadie , porque no me corresponde. Es un llamado de atención de lo que pasa cuando un país confía en un grupo de empresarios con ideas neoliberales muy dañinas para el desarrollo", sostuvo el candidato opositor.