Caso Nadeska Widausky:Especialista revela si Nadeska puede librarse de ser extraditada a Belgica por presunta trata de personas

El experto en extradiciones aseguró que las contradicciones de Nadeska sobre sus domicilios complicaron su situación judicial. ATV/ Magaly TV La Firme.

El caso de Nadeska Wydowsky continúa generando impacto luego de que el Poder Judicial ordenara nueve meses de prisión preventiva mientras avanza el proceso de extradición solicitado por Bélgica, país que la investiga por presuntos delitos de trata de personas y explotación dentro de una supuesta organización criminal europea.

Sin embargo, más allá de la resolución judicial, una de las mayores dudas que surgieron entre el público fue si la influencer peruana realmente podría evitar ser enviada al extranjero o afrontar el proceso en libertad.

Precisamente ese tema fue abordado en la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’, donde Magaly Medina conversó en vivo con el abogado especialista en extradiciones, James Rodríguez, quien explicó paso a paso cómo funciona este tipo de procesos y por qué considera poco viable que Nadeska logre librarse de la extradición.

¿Nadeska puede quedarse en Perú? Especialista responde tras orden de prisión preventiva. Captura: Magaly TV La Firme.

Acuerdos de cooperación internacional entre Perú y países europeos

Al iniciar la conversación, Magaly reconoció que este tipo de procedimientos no suele ser familiar para la mayoría de peruanos, pues normalmente se relaciona con casos políticos o expresidentes acusados de corrupción.

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“Nosotros, los peruanos de a pie, no siempre estamos acostumbrados a oír hablar de extradición. Lo hemos oído en casos de presidentes corruptos que han sido extraditados después de un largo proceso. Entonces, no entendemos exactamente si ella se puede librar de este proceso de extradición, sí o no”, comentó la conductora.

Además, recordó que existe cooperación internacional entre Perú y países europeos para investigar delitos graves como trata de personas y lavado de activos.

“El Perú tiene convenios con la comunidad europea o especialmente con Bélgica, que puede ser una persona peruana llevada a ser juzgada por delitos que cometió en otro país”, agregó Medina antes de darle pase al especialista.

Arraigo domiciliario, laboral y familiar

Por su parte, el abogado James Rodríguez explicó que sí existe la posibilidad de afrontar un proceso de extradición en libertad, pero solo cuando la persona demuestra de forma contundente que posee arraigo domiciliario, laboral y familiar suficiente para descartar un peligro de fuga.

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“Hubiera sido posible si es que las circunstancias o los fundamentos que habría esbozado la extraditable y su defensa hubieran sido elementos importantes para poder demostrar el arraigo domiciliario o que no existiría un peligro de fuga”, señaló.

Sin embargo, el especialista sostuvo que durante las audiencias se observó a una Nadeska confundida e imprecisa en varios aspectos importantes de su declaración, especialmente respecto a sus domicilios y permanencia en el país. “En realidad hemos visto a una extraditable muy confundida en sus argumentos, no pudiendo dar fechas ni lugares exactos desde qué momento viviría en una dirección”, indicó.

Los tres elementos clave que llevaron a Nadeska a prisión preventiva por extradición

Rodríguez recordó que la influencer fue detenida en el distrito de Jesús María y que, según explicó, habría brindado distintas direcciones durante el proceso.

“Ella fue detenida hace dos días en el distrito de Jesús María y en el momento de la detención manifestó que supuestamente vivía en una dirección determinada. El día de hoy indicó otra dirección diferente a la primera. Y como si fuera poco, el juez con buen criterio manifestó que en su DNI actual, que tiene vigencia desde hace un año con datos actualizados, figura una tercera dirección”, detalló el abogado.

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Para el especialista, esas contradicciones fueron fundamentales para que el juez concluyera que no existía seguridad suficiente sobre el domicilio real de la influencer. “En consecuencia, no existiría un arraigo domiciliario o una seguridad de domicilio para que la autoridad pueda encontrarla en el momento oportuno para ser trasladada”, sostuvo.

El abogado también explicó que el magistrado consideró cumplidos los tres elementos necesarios para dictar una prisión preventiva con fines de extradición. “El juez ha determinado que sí se cumplen los tres elementos constitutivos para dictar una prisión preventiva con fines de extradición”, precisó.

Otro de los puntos que se discutieron durante la entrevista fue la versión de la defensa de Nadeska y de algunos familiares, quienes aseguraron que la influencer habría sido involucrada en el caso por una supuesta venganza personal o problemas económicos con terceros en Bélgica. Ante ello, Magaly cuestionó si realmente la justicia europea podría ordenar una captura internacional basándose únicamente en acusaciones personales.

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“¿Tan simple es la justicia de un país europeo como para escuchar un dime que te diré y decretar su captura a nivel internacional?”, preguntó la conductora. El abogado respondió tajantemente y aseguró que países como Bélgica manejan investigaciones rigurosas antes de solicitar una extradición.

“No lo creo, Magaly. Las personas y los abogados que conocemos los temas de extradición sabemos que los países europeos o cualquier país desarrollado no solamente se van a basar en un simple dicho o una venganza por una supuesta deuda”, explicó.

Asimismo, indicó que la justicia belga ya habría realizado investigaciones previas y emitido resoluciones judiciales con fundamentos sólidos. “Aquí la justicia de Bélgica ha emitido una resolución judicial a mérito de hechos consistentes en una investigación que ya se habría realizado desde tiempo o meses atrás”, comentó.

Según el especialista, ese documento fue clave para que el juez peruano validara la gravedad de los hechos imputados. “Esta resolución ha sido motivo para que el juez de investigación preparatoria dé por validado el primer elemento, que son graves y fundados hechos que vinculan a la persona extraditable con los hechos que se le están imputando”, añadió.

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Durante la entrevista también se habló sobre cuánto tiempo podría tomar todo el procedimiento de extradición. Rodríguez explicó que Perú mantiene tratados internacionales con Bélgica y otros países europeos para combatir delitos como trata de personas, proxenetismo y lavado de activos.

¿Cuánto demoraría la extradición de Nadeska Widausky?

“El Perú tiene tratados de extradición basados en reciprocidad y cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y la trata de personas”, sostuvo. Además, remarcó que este tipo de delitos son perseguidos internacionalmente debido a su gravedad. “La trata de personas es un delito perseguible en todo el mundo porque implica traficar con personas”, indicó.

El abogado también advirtió que las penas en países europeos suelen ser mucho más severas. “En Bélgica y en los países europeos, los delitos de trata de personas, proxenetismo y robo agravado son bastante altos. Fluctúan entre quince y treinta años de pena efectiva de la libertad”, precisó.

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Cuando Magaly preguntó directamente si Nadeska podría evitar la extradición y quedarse en Perú, el abogado fue claro al afirmar que no considera viable esa posibilidad. “No lo considero viable, Magaly, porque la resolución está bastante bien fundamentada”, manifestó.

Asimismo, señaló que aunque la defensa apeló la medida, el panorama no parecería favorable. “Si no presenta elementos contundentes, simplemente la sala superior va a confirmar esta resolución que ordena la prisión preventiva”, explicó.

Rodríguez detalló que todavía faltan varios pasos legales antes de concretarse la entrega de Nadeska a Bélgica. Entre ellos, la elaboración del expediente por parte de la Oficina de Cooperación Internacional, la evaluación de la Corte Suprema y finalmente la autorización del Poder Ejecutivo.

“Todo indica que una vez que culmine este periodo, la Corte Suprema aprobará la extradición y posteriormente el Poder Ejecutivo firmará la entrega al país de Bélgica”, comentó.

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Finalmente, el especialista indicó que los nueve meses de prisión preventiva fueron fijados justamente porque el trámite suele ser largo y burocrático. “La experiencia nos indica que nueve meses es un tiempo bastante prudente y en donde la gran mayoría de solicitudes de extradición se cumplen en este periodo”, explicó. Sin embargo, también dejó abierta la posibilidad de que la medida pueda ampliarse si los trámites no concluyen dentro del plazo establecido.