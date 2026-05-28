México

Transportistas del Edomex piden apoyo a Delfina Gómez para renovar unidades y evitar crisis en el sector

Más de 60 mil concesionarios mexiquenses buscan acceder a programas de apoyo

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Tarifa apoyos transporte Edomex
Transportistas del Edomex buscan apoyos gubernamentales para renovar unidades y revisión de la tarifa (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El sector transportista del Estado de México solicitó el respaldo del gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez para impulsar la renovación del parque vehicular y garantizar la operación del servicio público en la entidad, ante el incremento de costos que afecta a miles de concesionarios.

Durante el Congreso Transportista Aliancista 2026, integrantes de la Agrupación de Autotransportistas Aliancistas (AAA) señalaron que entre 60 mil y 70 mil transportistas podrían verse beneficiados con programas de apoyo para modernizar sus unidades.

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Axel García Sánchez, asesor general de la AAA, explicó que los transportistas enfrentan una situación compleja debido a que la necesidad alcanza a prácticamente todo el sector mexiquense.

Transportistas del Edomex piden revisión de tarifas

Axel García Sánchez, líder transportista AAA Edomex apoyos pasaje tarifa
Axel García Sánchez, líder transportista AAA Edomex (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Los líderes transportistas coincidieron en que otro de los temas prioritarios es la revisión de las tarifas del transporte público, ya que desde 2019 el incremento autorizado apenas ha sido de dos pesos, mientras los costos operativos han aumentado por encima de la inflación.

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Francisco García Cruz, coordinador de la AAA, advirtió que la situación financiera del gremio se ha deteriorado significativamente por el aumento en el precio de los combustibles y otros insumos indispensables para mantener en funcionamiento las unidades.

“El incremento en gasolina, diésel y refacciones está afectando severamente la operación del transporte público”, afirmó.

Además, denunció que persiste un desorden regulatorio y falta de procesos transparentes que dificultan la operación de los concesionarios y generan incertidumbre en el sector.

Apuesta por mecánica nacional para renovar unidades

Tarifa apoyos transporte Edomex
Tarifa apoyos transporte Edomex (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Por su parte, José Refugio Aguilera Contreras, empresario transportista y coordinador de la AAA, presentó la ponencia magistral denominada “Mecánica Nacional y Repotencialización”, donde destacó que la organización impulsa un modelo basado en mano de obra y refacciones mexicanas.

El empresario explicó que depender de productos extranjeros coloca en vulnerabilidad al sector transportista, tomando en cuenta los tiempos de entrega de las refacciones que se traen y por la falta de armadoras, por lo que decidieron apostar por la llamada mecánica nacional como parte del denominado Plan México.

Detalló que esta estrategia ha permitido rescatar unidades que aparentemente estaban en desuso, mediante procesos de repotencialización que les devuelven funcionalidad y prolongan su vida útil.

Según Aguilera Contreras, esta alternativa representa una opción más accesible para los concesionarios, ya que evita la descapitalización derivada de la compra de unidades nuevas.

Renovación de unidades costaría hasta 40% menos

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Renovación impulsado por la agrupación puede representar ahorros de entre 30 y 40 por ciento (Jorge Contreras/Infobae México)

Los representantes de la AAA aseguraron que el esquema de renovación impulsado por la agrupación puede representar ahorros de entre 30 y 40 por ciento respecto al costo comercial tradicional.

La intención, explicaron, es que los concesionarios puedan mantener unidades funcionales y seguras sin enfrentar gastos excesivos que comprometan la estabilidad financiera de sus empresas.

También destacaron que el modelo fortalece la economía nacional al utilizar mano de obra mexicana y promover la producción local de refacciones.

Durante el evento, Juan Sánchez Peláez, presidente vitalicio de la AAA, agradeció el respaldo que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha otorgado al sector transportista, particularmente mediante beneficios fiscales.

Sin embargo, los concesionarios señalaron que aún están a la espera de que el gobierno estatal concluya la revisión de la base de datos de concesiones, con el objetivo de determinar con precisión cuántos transportistas requieren apoyo para modernizar sus unidades.

Los dirigentes transportistas indicaron que este proceso podría concluir en las próximas semanas, aunque todavía no existe una fecha oficial para presentar los resultados.

El sector considera que la renovación vehicular será fundamental para mejorar el servicio de transporte público en el Estado de México y garantizar condiciones más seguras y eficientes para millones de usuarios que diariamente utilizan este medio de movilidad.

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