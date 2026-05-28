Naim Darrechi, de “La Mansión VIP”, es detenido en el Aeropuerto Internacional de la CDMX: esto es lo que se sabe

Tras la denuncia de una azafata, el creador de contenido español fue detenido y posteriormente trasladado a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. (Facebook Naim Darrechi)

Naim Darrechi es detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México tras una denuncia de una azafata de Viva Aerobús que lo acusó de fumar vape durante el vuelo. Fue entonces que Sol León, transmitió en vivo desde el aeropuerto donde aparece confrontando físicamente junto con su equipo a dos sobrecargos antes de trasladar el caso a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

El creador de contenido, conocido por su participación en el reality La mansión VIP, fue bajado del avión por elementos de la Marina, según reportó el periodista Eddy Nieblas en redes sociales. La azafata habría señalado que Darrechi presuntamente portaba un dispositivo para fumar cannabis.

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Mientras Darrechi era retenido, León activó una transmisión en vivo para pedir apoyo a sus seguidores. La influencer señaló que la azafata se había comportado de forma inapropiada. Minutos después, ella y sus acompañantes se acercaron a la tripulación y se registraron jaloneos hasta que la policía intervino para separarlos.

Sol León transmitió en vivo desde el aeropuerto para pedir ayuda a sus seguidores mientras Darrechi era retenido por las autoridades; la situación escaló hasta un enfrentamiento físico con la tripulación. (Captura de pantalla TikTok Sol León)

El enfrentamiento quedó grabado en video, al cierre de la discusión, la influencer anunció que tomaría acciones legales porque, según ella, la azafata la golpeó.

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Minutos después del altercado, Darrechi fue trasladado en una patrulla a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, por lo que León los siguió y arribó también a las instalaciones acompañada de un abogado y de Katy Cardona, la pareja sentimental del influencer mientras continuaba transmitiendo en vivo.

“El abuso que están haciendo, las azafatas me golpearon. Son unos abusones. 200 mil personas conectadas, ahora sí gente, etiqueten a la presidenta. Tómenle captura a la cara del chófer a la placa... esta gente no merece ser autoridad. Te tienen que destituir, te tienes que quedar sin trabajo proque tú no eres apto, tú no cuidas a la ciudadanía. Naim, están tus abogados aquí. ¡Malditos! No merecen este trabajo, los que quieran venir al Mundial...“, gritó Sol León sumamente enojada mostrando las patrullas y a los policías.

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Una vez llegó el abogado Naim, la influencer le explicó lo sucedido. “Nos revisan en el filtro de seguridad, peor que narcotraficantes porque las cámaras y las cosas de grabación marcan mucho que revisar. Entonces como a cualquier persona nos revisaron y todo bien.”

Sol León se presentó en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX acompañada de un abogado y de Katy Cardona. (Captura de pantalla TikTok Sol León)

La influencer aseguró que la tripulación ya los identificaba antes de abordar: “Subimos al avión, antes de subir las azafatas, personal ya sabían que éramos nosotros (…) Veníamos todos en la misma fila, se sienta Naim, es alto, pega sus pies en la cosa de enfrente y tenían un cigarro... en la red del asiento.”

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Sobre el momento de la denuncia, León detalló: “Creemos que era de marihuana, lo agarra con el librito... en segundos llegan las azafatas. ‘Estás fumando, estás fumando’. La azafata afirmando que él estaba fumando.”

También mencionó las condiciones médicas de Darrechi: “Traemos la carta del psiquiatra, del médico, del psicólogo, de todo de que Naim tiene muchos diagnósticos.”

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Hasta el cierre de esta nota, ni el aeropuerto o las autoridades han emitido ningún comunicado oficial sobre el incidente.