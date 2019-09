Pero lo cierto es que a casi 23 meses de su detención preventiva, el juez Luis Rodriguez decidió mandar a juicio oral a De Vido, Baratta y otros ex funcionarios y empresarios procesados por la causa. Allí figuran Atanasio Pérez Osuna, intendente de Río Turbio vinculado al kirchnerismo y ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio; el ex gerente de la empresa minera de Santa Cruz, Miguel Ángel Larregina; y el ex secretario de Minería Jorge Mayoral.