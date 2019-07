Allí serán juzgados por defraudación a la administración pública el empresario Juan Carlos Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina; el ex intendente de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna; el ex coordinador general de Yacimientos Carboníferos Río Turbio en esa ciudad Miguel Ángel Larregina; Juan Marcelo Vargas, ex asesor de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT); y Horacio Matías Mazu, diputado provincial.