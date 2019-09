De acuerdo al cronograma de pagos, el FMI debería desembolsar en los próximos días USD 5.400 millones correspondientes al crédito stand by negociado el año pasado. La Argentina cumplió con sus metas y en el Gobierno creen que no hay impedimentos para la llegada del dinero, sin embargo el organismo de crédito no ha dado señales contundentes sobre lo que sucederá.