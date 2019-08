Macri no es el único apuntado. El líder de Consenso Federal desconfía de la autonomía del candidato a presidente del Frente de Todos en un futuro gobierno. Uno de los dirigentes de su mayor confianza lo puso en palabras: "Alberto Ferández no puede plantear un modelo de país porque él no tiene forma de ejecutarlo. La idea de país es la de Cristina. Ella es la que va a gobernar. Alberto es Cristina. De eso no hay duda".