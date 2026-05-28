Colombia

‘Influencer’ explicó por qué los famosos como Luisa Fernanda W se están quitando los tatuajes: “Es un indicador de recesión”

Al parecer, este tendencia se relaciona con la necesidad de ser diferente a las personas con menos posibilidades económicas

Guardar
Google icon

El retiro masivo de tatuajes entre influencers se ha convertido en un tema de debate en redes sociales, después de que Bunny Gabs planteara que esta tendencia revela cambios profundos en la moda y podría ser un indicador social de recesión - crédito bunny_gabs / TikTok

El fenómeno de los famosos retirándose los tatuajes ha captado la atención en redes sociales. En un video reciente, la influencer Bunny Gabs expuso su teoría sobre cómo esta tendencia refleja cambios sociales y hasta económicos.

“Yo les dije que los famosos se iban a empezar a quitar los tatuajes”, afirmó en TikTok, reforzando su idea de que se trata de un indicador de recesión.

PUBLICIDAD

La creadora digital recordó que hace un año vinculó este comportamiento con una señal de ajuste económico y social. Ahora suma un matiz: la moda del “clean look”, la aspiración a verse “pulcro”, delgado y con una imagen asociada al estilo “old money”, chocan con la estética de los tatuajes.

“¿Saben qué no ha alineado como con esa vibra, estética y estilo? Los tatuajes”, comentó. Para fundamentar, citó casos como el de Pete Davidson, quien terminó con la mayoría de sus tatuajes, y Damiano de Maneskin, que también manifestó deseos de eliminarlos.

PUBLICIDAD

En el centro de la controversia está Luisa Fernanda W, quien acompañó el retiro de sus tatuajes de un discurso de amor propio. Según Bunny Gabs, este argumento distorsiona el verdadero motivo: “Solo admitan de frente que: ‘Quiero dar vibra de que tengo dinero, quiero dar vibra como de que soy muy fancy y ya los tatuajes no van con eso’”.

La influencer sostiene que las tendencias se masifican hasta perder su carácter distintivo. “Cuando un famoso hace algo, se vuelve tendencia… hasta que se masifica. Entonces ese famoso dice: ‘¿Ahora qué hago para diferenciarme?’”. Este patrón, según ella, también se observa en la moda de los festivales como Coachella, donde famosos y no famosos terminaron vistiéndose igual y ahora buscan destacar por la sobriedad.

En los comentarios del video surgieron todo tipo de opiniones sobre la decisión de Luisa Fernanda W, desde quienes la asocian a falta de personalidad hasta quienes defienden su derecho a elegir: “Mor, no es muy feminista de tu parte criticar a una mujer por hacer lo que quiera con su cuerpo”. La discusión sigue abierta, pero para Bunny Gabs el mensaje es claro: “Cuando sigas tendencias, por favor hazlo con criterio y haz las cosas porque realmente te identifican y resuenan contigo”.

Temas Relacionados

Bunny GabsLuisa Fernanda WEliminar los tatuajesIndicador de recesiónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Efrén Calderón, compositor vallenato señalado de asesinar a su esposa en 2001, reapareció para promocionar su nuevo álbum: esta es la historia

La condena judicial por homicidio que pesa sobre el músico recobró vigencia en la opinión pública después de su reingreso al circuito vallenato y su exposición mediática en prensa y radio local

Efrén Calderón, compositor vallenato señalado de asesinar a su esposa en 2001, reapareció para promocionar su nuevo álbum: esta es la historia

Naim Darrechi y Katy Cardona, conocida como La Blanquita, desmientieron supuesto video íntimo y culparon a la inteligencia artificial

Cardona contó cómo vivió la oleada de búsquedas y aclaró que el material que circula no la involucra. También se refirió a la presión que enfrentó por los rumores recientes

Naim Darrechi y Katy Cardona, conocida como La Blanquita, desmientieron supuesto video íntimo y culparon a la inteligencia artificial

Cinco detenidos en Roma por el presunto secuestro y abuso sexual de una colombiana que escapó luego de tres días de cautiverio

El caso es investigado por la Fiscalía tras la denuncia de la víctima, quien fue auxiliada en la vía pública luego de salir del lugar donde habría estado retenida

Cinco detenidos en Roma por el presunto secuestro y abuso sexual de una colombiana que escapó luego de tres días de cautiverio

Hijos del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro expresaron su respaldo a la campaña de Abelardo de la Espriella: “Tiene mano firme”

Eduardo Bolsonaro y Flávio Bolsonaro establecieron contacto con el candidato presidencial colombiano y resaltaron afinidades en su discurso, a pocos días de la elección

Hijos del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro expresaron su respaldo a la campaña de Abelardo de la Espriella: “Tiene mano firme”

Salida de Gabriel Meluk, periodista deportivo de El Tiempo, habría sido por denuncias de acoso sexual en su contra: “Desde ahí empezó el calvario”

Luego de anunciar su salida de dicho medio de comunicación por “recortes” y “reestructuración”, los testimonios de varias empleadas desvirtuarían la versión que compartió el comunicador en su cuenta de X

Salida de Gabriel Meluk, periodista deportivo de El Tiempo, habría sido por denuncias de acoso sexual en su contra: “Desde ahí empezó el calvario”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ confirmaron combates con estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare: señalaron que actuaron en legítima defensa

Disidencias de ‘Calarcá’ confirmaron combates con estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare: señalaron que actuaron en legítima defensa

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

Gobernador de La Guajira repudió el ataque atribuido al ELN contra un batallón de Riohacha: “Fue el atentado más cobarde”

Combate entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ deja al menos 50 muertos, entre ellos alias Negro primo

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

ENTRETENIMIENTO

Efrén Calderón, compositor vallenato señalado de asesinar a su esposa en 2001, reapareció para promocionar su nuevo álbum: esta es la historia

Efrén Calderón, compositor vallenato señalado de asesinar a su esposa en 2001, reapareció para promocionar su nuevo álbum: esta es la historia

Naim Darrechi y Katy Cardona, conocida como La Blanquita, desmientieron supuesto video íntimo y culparon a la inteligencia artificial

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tendría preparadas la cuarta y quinta temporada: una de ellas es la edición ‘All Stars’

Influenciadoras colombianas revelaron que fueron sacadas de un tour en Europa por su vestimenta: “Troublemakers”

Carolina Ramírez dio un nuevo parte sobre el nacimiento de su bebé, a los 42 años: “Me mandaron a caminar”

Deportes

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido del tiburón en la Copa Libertadores, en donde se juega su continuidad en copas internacionales

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido del tiburón en la Copa Libertadores, en donde se juega su continuidad en copas internacionales

América de Cali vs. Macará, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Así calificó la prensa inglesa a Daniel Muñoz tras conquistar el título de la Conference League con el Crystal Palace: “No dio su mejor imagen”

Luis Díaz llegó a la concentración de la selección Colombia: estos son los jugadores que ya entrenan en Bogotá

Él es Samuel Martínez, el colombiano que comparan con Kaká y que es llamado a heredar la 10 de James Rodríguez y ‘el Pibe’