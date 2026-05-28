‘Influencer’ explicó por qué los famosos como Luisa Fernanda W se están quitando los tatuajes: “Es un indicador de recesión”

El retiro masivo de tatuajes entre influencers se ha convertido en un tema de debate en redes sociales, después de que Bunny Gabs planteara que esta tendencia revela cambios profundos en la moda y podría ser un indicador social de recesión - crédito bunny_gabs / TikTok

El fenómeno de los famosos retirándose los tatuajes ha captado la atención en redes sociales. En un video reciente, la influencer Bunny Gabs expuso su teoría sobre cómo esta tendencia refleja cambios sociales y hasta económicos.

“Yo les dije que los famosos se iban a empezar a quitar los tatuajes”, afirmó en TikTok, reforzando su idea de que se trata de un indicador de recesión.

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La creadora digital recordó que hace un año vinculó este comportamiento con una señal de ajuste económico y social. Ahora suma un matiz: la moda del “clean look”, la aspiración a verse “pulcro”, delgado y con una imagen asociada al estilo “old money”, chocan con la estética de los tatuajes.

“¿Saben qué no ha alineado como con esa vibra, estética y estilo? Los tatuajes”, comentó. Para fundamentar, citó casos como el de Pete Davidson, quien terminó con la mayoría de sus tatuajes, y Damiano de Maneskin, que también manifestó deseos de eliminarlos.

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En el centro de la controversia está Luisa Fernanda W, quien acompañó el retiro de sus tatuajes de un discurso de amor propio. Según Bunny Gabs, este argumento distorsiona el verdadero motivo: “Solo admitan de frente que: ‘Quiero dar vibra de que tengo dinero, quiero dar vibra como de que soy muy fancy y ya los tatuajes no van con eso’”.

La influencer sostiene que las tendencias se masifican hasta perder su carácter distintivo. “Cuando un famoso hace algo, se vuelve tendencia… hasta que se masifica. Entonces ese famoso dice: ‘¿Ahora qué hago para diferenciarme?’”. Este patrón, según ella, también se observa en la moda de los festivales como Coachella, donde famosos y no famosos terminaron vistiéndose igual y ahora buscan destacar por la sobriedad.

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En los comentarios del video surgieron todo tipo de opiniones sobre la decisión de Luisa Fernanda W, desde quienes la asocian a falta de personalidad hasta quienes defienden su derecho a elegir: “Mor, no es muy feminista de tu parte criticar a una mujer por hacer lo que quiera con su cuerpo”. La discusión sigue abierta, pero para Bunny Gabs el mensaje es claro: “Cuando sigas tendencias, por favor hazlo con criterio y haz las cosas porque realmente te identifican y resuenan contigo”.