"Los argentinos debemos aspirar a que nunca más dos extremos, ni siquiera uno, pugnen por la supremacía política en el país, porque los extremos no inspiran confianza. son solistas; no tienen vocación de unidad nacional, que es un atributo fundamental para la armonía de las sociedades, buscan revancha, descreen del diálogo: van por todo", reflexionó el ex ministro de Economía.