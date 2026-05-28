Disidencias de ‘Calarcá’ confirmaron combates con estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare: señalaron que actuaron en legítima defensa

'Calarca' confirmó que hay ruptura al interior del Estado Mayor Central - crédito AFP

El Estado Mayor del Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc y lideradas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, se pronunciaron sobre el enfrentamiento que sostuvieron con facciones al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, en el departamento de Guaviare.

En un comunicado fechado del jueves 28 de mayo de 2026, el grupo de “Calarcá” confirmó que al menos 50 integrantes de la facción armada murieron en los combates perpetrados desde el martes 26, y manifestaron su rechazo ante el actuar de un frente liderado por Mordisco.

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“El día 26 de mayo del año en curso una Columna de combate de cien guerrilleros del frente ISAÍAS CARVAJAL se encontraba pernoctando en su área campamentaria en la Vereda La Siberia, cuando fueron sorprendidas en asalto por 250 unidades de MORDISCO, dirigidas directamente por él”, indicaron inicialmente la estructura de “Calarcá”.

Así mismo, la facción guerrillera afirmó que respondió con un “plan defensivo” que derivó en varias bajas por parte de la organización rival.

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“En el desarrollo del Plan Defensivo las guerrillas del frente ISAÍAS CARVAJAL con fuego y movimiento simultáneo compacto, rompieron el cerco dejando las primeras bajas enemigas, ingresando de nuevo a apoyar las unidades comprometidas en el asalto (...) después de tres horas de combate, el enemigo se retira dejando cincuenta bajas en el campo de combate y llevando gran cantidad de heridos”, mencionaron.

También sostuvo que, posterior a los combates, el frente mencionado recuperó material de guerra, entre los que se destacan “cuatro ametralladoras recuperadas, 49 fusiles entre R-15 y AK-47, dos fusiles Dragunov, cientos de proveedores y más de 10.000 cartuchos de diferente calibre. Una prisionera de guerra. Honor y gloria a 2 de nuestros camaradas caídos y 3 más heridos”.

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Del mismo modo, la estructura de ‘Calarcá’ lamentó la muerte de los civiles muertos en los enfrentamientos y lanzó señalamientos contra la facción de ‘Iván Mordisco’ por la utilización de menores de edad en los enfrentamientos.

“Alzamos la voz de basta ya. Que no sigan cayendo caucanos armados inocentes, cumpliendo órdenes de Mordisco, sujeto desviando mental, con cortedad ideológica y psicópata. A los mandos mediocres el Cauca, no se presten enviando jóvenes de allá, sin experticia, apoyando a Iván en sus locuras tácticas en una guerra injusta”, comunicaron.

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Por último, enviaron un mensaje al pueblo colombiano, aclarando que no fueron los principales responsables de los ataques en el sur del país. “Al pueblo colombiano, le informamos que este nefasto acontecimiento, a 4 días de un certamen electoral, no fue iniciado por nosotros. Fue un acto de legítima defensa”, puntualizaron.