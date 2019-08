"Espero que cuando empiece la primera vuelta a Peña y a Durán Barba no se les ocurra seguir diciendo que tengo cáncer de pulmón, que Axel [kicillof] robaba plata de YPF con un sueldo que no le correspondía, que digan que no enseño en la facultad. Espero que esas cosas no se digan más y hablan muy mal de quienes lo hacen", señaló.