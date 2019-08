Hasta el sábado 18 de mayo parte del peronismo creía que la fórmula sería Cristina Fernández-Felipe Solá. El ex gobernador la complementaría y le daría el apoyo del Movimiento Evita. Pero es con Fernández con quien ella tiene mayor afinidad, en quien más puede confiar y en quien acepta delegar. Lo ha dicho en público: él le propuso escribir un libro, volver al Consejo Nacional Justicialista, rodearse de la estructura partidaria, reconciliarse con todos los que se distanció y hasta impuso el tono de campaña. La ex presidenta le agradeció todo eso varias veces en público tras ceder como antes no había hecho. Fernández era además el único que podía convencer a Massa, que postergó sus deseos presidenciales para conformar la unidad y el Frente de Todos.