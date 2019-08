El único vuelo for export fue a Brasil. Alberto Fernández visitó junto a el ex canciller brasilero Celso Amorin al ex presidente Lula Da Silva en la Superintendencia de la Policía Federal donde está detenido. Fue el 4 de julio. "Busco llamar la atención sobre la injusta detención de Lula y también sobre la violencia contra el estado de derecho en Brasil", explicó durante su viaje el precandidato que junto a Amorin integra el Comité Internacional por la libertad de Lula.