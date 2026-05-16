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Taiwán dijo que continuará colaborando con EEUU para mantener la paz y estabilidad regional ante la amenaza china

La oficina presidencial destacó que la colaboración entre ambos países en defensa y seguridad se mantendrá firme frente a las presiones de Beijing y a pesar de las recientes advertencias emitidas por el régimen de Xi Jinping

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El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, habla en una conferencia de prensa sobre la última ronda de conversaciones económicas con Estados Unidos, en Taipéi, Taiwán, el pasado 3 de febrero (REUTERS/Ann Wang)
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, habla en una conferencia de prensa sobre la última ronda de conversaciones económicas con Estados Unidos, en Taipéi, Taiwán, el pasado 3 de febrero (REUTERS/Ann Wang)

La Oficina Presidencial de Taiwán respondió este sábado a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayando que la isla continuará fortaleciendo su cooperación con Washington y defendiendo su independencia frente a las presiones del régimen de China. En un contexto de crecientes tensiones regionales, la portavoz presidencial, Karen Kuo, destacó la importancia de la relación bilateral y el respaldo estadounidense en materia de seguridad, al tiempo que desestimó las reclamaciones de Beijing sobre la soberanía de Taiwán.

Kuo valoró de forma positiva las recientes reafirmaciones de apoyo a Taiwán por parte de las autoridades estadounidenses. “La Oficina ha tomado nota de las múltiples reafirmaciones por parte de Estados Unidos, incluyendo las del presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, de que la política y la postura constantes de EEUU hacia Taiwán siguen sin cambios”, afirmó la portavoz.

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La representante del gobierno taiwanés remarcó la postura del presidente Lai Ching-te en defensa del statu quo en el Estrecho de Taiwán y el compromiso de los ciudadanos de la isla con los valores democráticos. “Es un hecho evidente que el presidente Lai Ching-te ha defendido sistemáticamente la necesidad de seguir contribuyendo a la paz y la estabilidad regionales y de mantener el compromiso con el statu quo en el Estrecho de Taiwán. Este sigue siendo también el compromiso inquebrantable de los 23 millones de taiwaneses que aman la libertad y la democracia”, expresó.

La posición oficial de Estados Unidos mantiene el reconocimiento de Pekín como único gobierno legítimo de China, pero la legislación estadounidense obliga a Washington a proporcionar armas para la defensa de Taiwán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla reiteró en un comunicado que Taiwán “es una nación democrática, soberana e independiente, y no está subordinada a la República Popular China”. Además, la cancillería insistió en que las ventas de armamento por parte de Estados Unidos forman parte del compromiso de seguridad estipulado en la Ley de Relaciones con Taiwán.

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Xi Jinping recibió a Donald Trump en Beijing la semana pasada en medio de las tensiones entre China y Taiwán (Kenny Holston/Pool vía REUTERS)
Xi Jinping recibió a Donald Trump en Beijing la semana pasada en medio de las tensiones entre China y Taiwán (Kenny Holston/Pool vía REUTERS)

Durante su intervención, Kuo recalcó el papel de las ventas militares y la cooperación en defensa entre ambos países. “Las ventas militares entre Taiwán y EEUU no solo reflejan el compromiso de seguridad de EEUU con Taiwán, tal y como se estipula en la Ley de Relaciones con Taiwán, sino que también sirven como disuasión mutua frente a las amenazas regionales”, sostuvo la portavoz. Y agregó: “Nuestra nación agradece el apoyo constante y duradero del presidente Trump a la seguridad en el estrecho de Taiwán, incluido el suministro continuo de diversos equipos avanzados a nuestro país, cuya escala y valor monetario han alcanzado repetidamente máximos históricos”.

La portavoz de la Oficina Presidencial calificó la creciente amenaza militar de China como el principal factor de inestabilidad en la región indopacífica. “Esta amenaza es también la razón principal por la que los países situados a lo largo de la primera cadena de islas están colaborando activamente con Estados Unidos para reforzar sus capacidades de defensa, y Taiwán no puede ser ni será una excepción”, detalló Kuo.

En los últimos meses, el parlamento taiwanés aprobó un paquete de gasto en defensa valorado en 25.000 millones de dólares, destinado principalmente a la adquisición de armas estadounidenses. El presidente Trump confirmó que analizará el suministro de armamento a la isla “en un plazo bastante corto”, tras su regreso de Beijing.

El parlamento taiwanés aprobó un paquete de gasto en defensa valorado en 25.000 millones de dólares (REUTERS/Ann Wang)
El parlamento taiwanés aprobó un paquete de gasto en defensa valorado en 25.000 millones de dólares (REUTERS/Ann Wang)

La portavoz taiwanesa insistió en el carácter objetivo de la cooperación con Estados Unidos: “La cooperación entre Taiwán y Estados Unidos siempre se ha demostrado con hechos. Taiwán espera seguir trabajando con Estados Unidos en el marco de los firmes compromisos de la Ley de Relaciones con Taiwán, colaborando con amigos y aliados democráticos de todo el mundo para hacer frente conjuntamente a los riesgos que plantean los Estados autoritarios para la seguridad geopolítica, el orden mundial y la estabilidad”.

La disputa sobre el estatus de la isla se mantiene como uno de los principales puntos de fricción entre China y Estados Unidos. El presidente chino, Xi Jinping, advirtió a Trump de que cualquier mal manejo del asunto podría desembocar en un conflicto. Por su parte, el gobierno de Lai Ching-te reitera que no considera necesaria una declaración formal de independencia, al sostener que la isla ya es un país soberano.

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