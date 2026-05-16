Ministro de Minas pidió medidas urgentes a la Creg ante riesgo para el servicio eléctrico por fenómeno de El Niño

El Ministerio de Minas y Energía pidió a la Creg adoptar medidas urgentes ante el riesgo que representaría un fenómeno de El Niño “muy fuerte” para el sistema eléctrico colombiano - crédito @PalmaEdwin/X

El Gobierno nacional advirtió sobre un posible riesgo para el suministro de energía en Colombia ante la llegada de un fenómeno de El Niño que podría ser catalogado como “fuerte” o “muy fuerte” durante el segundo semestre de 2026.

El Ministerio de Minas y Energía, liderado por Edwin Palma Egea, pidió oficialmente a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) tomar medidas urgentes para fortalecer el sistema eléctrico y revisar algunas normas que, según la cartera, están limitando la capacidad de generación de energía del país.

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La solicitud quedó consignada en una circular conocida el 16 de mayo. Allí, el ministerio aseguró que existe una “situación de riesgo inminente para la prestación continua del servicio de energía eléctrica”, debido a la combinación de varios factores: el aumento en la probabilidad del fenómeno de El Niño, un déficit proyectado de generación, restricciones regulatorias y la volatilidad de los precios internacionales de combustibles.

El panorama preocupa especialmente porque Colombia depende en gran parte de las hidroeléctricas para producir electricidad. En épocas de sequía, los niveles de los embalses bajan y disminuye la capacidad de generación.

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Según cifras del Centro Nacional de Despacho, el país tendría un déficit de generación de 3,9 TWh-año entre diciembre de 2026 y noviembre de 2027. Un TWh, o teravatio hora, es una medida usada para calcular grandes cantidades de energía y puede representar el consumo anual de cientos de miles de hogares.

El informe agrega que esa brecha equivaldría a una falta de capacidad para cubrir cerca de 600 MW de manera constante durante todo el año. Un MW, o megavatio, mide la potencia eléctrica en un momento determinado y puede abastecer simultáneamente a cientos de miles de viviendas.

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La alerta también fue respaldada por la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), que identificó un aumento en la diferencia entre la energía que el país necesitará y la energía garantizada por el sistema de Energía Firme del Cargo por Confiabilidad (Enficc), diseñado para responder en situaciones críticas.

De acuerdo con la Upme, el déficit sería de 1,97 TWh-año entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026, pero subiría a 3,9 TWh-año un año después. Aunque el Gobierno aclaró que no existe un riesgo inmediato de racionamiento, sí insistió en la necesidad de actuar rápidamente para fortalecer el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

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El Ideam advirtió que el fenómeno de El Niño podría alcanzar una intensidad “muy fuerte” en Colombia durante el segundo semestre de 2026, con altas temperaturas y reducción de lluvias - crédito John Vizcaino/Reuters

Uno de los principales cuestionamientos del ministerio apunta a la Resolución Creg 101 de 2007, que limita cuánto puede aumentar la energía firme que ofrecen las plantas generadoras. Según el Gobierno, estas reglas impiden aprovechar toda la capacidad disponible de algunas centrales.

El caso más mencionado es el de la Central Hidroeléctrica Ituango, que recuperó 1,066 TWh-año gracias a mejoras operativas y técnicas. Sin embargo, las reglas actuales solo le permiten sumar menos de 0,8 TWh-año a las subastas de confiabilidad, dejando por fuera 0,266 TWh-año adicionales que podrían ayudar a reducir el déficit.

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Además del problema interno, el ministerio señaló que la volatilidad en los precios internacionales de combustibles también está afectando el sistema eléctrico colombiano. Esa situación modificó el llamado “precio de escasez”, indicador utilizado para activar generación de respaldo cuando hay dificultades en la oferta de energía.

Mientras en marzo de 2026 el precio fue de $803,7 por kWh, en abril subió hasta $1.006,9 por kWh. El kWh, o kilovatio hora, es la medida que normalmente aparece en las facturas de energía y representa el consumo eléctrico.

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Ante este panorama, el ministro Edwin Palma Egea pidió a la Creg revisar la metodología usada para calcular ese indicador y permitir la entrada de más plantas generadoras a las subastas del Cargo por Confiabilidad.

Las altas temperaturas registradas en ciudades del Caribe y en San Andrés anticipan los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre el abastecimiento de agua y la generación de energía en Colombia - crédito Ideam

Las preocupaciones energéticas coinciden además con las advertencias del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales sobre el fenómeno de El Niño.

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Según el más reciente informe técnico del Ideam, la probabilidad de consolidación del fenómeno pasó de 62% a 82% para el trimestre mayo-junio-julio de 2026 y podría llegar hasta 96% a finales de año. La entidad advirtió que ya no se trata de un evento moderado, sino de uno entre “fuerte” y “muy fuerte”.

El instituto también reportó temperaturas récord en varias zonas del país incluso antes de la llegada plena del fenómeno climático. Entre los registros más altos están los 38,4 °C en Valledupar y los 37,2 °C en Santa Marta. Además, San Andrés superó marcas históricas para esta época del año.

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El Ideam advirtió que las altas temperaturas y la disminución de lluvias podrían afectar la generación hidroeléctrica, el abastecimiento de agua, la agricultura y otras actividades económicas.