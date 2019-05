El miércoles habrá un cónclave en Córdoba que será clave. Allegados a Sergio Massa aseguraron que el líder del Frente Renovador no vería con malos ojos la posibilidad de algún tipo de entendimiento de unidad. El resto de los fundadores del espacio son más reticentes. Por caso, esta mañana el senador Miguel Ángel Pichetto dejó en claro que no hay chances de un acercamiento. Roberto Lavagna no se expresó y Juan Manuel Urtubey comenzó a ser sondeado por Cambiemos.