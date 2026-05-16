Julián Araujo conquista su primer título en Europa tras el pentacampeonato del Celtic en Escocia

(REUTERS/Lee Smith)

El Celtic se consagró campeón de la Scottish Premiership por quinta temporada consecutiva tras vencer 3-1 al Heart of Midlothian en una definición que se resolvió en los minutos finales en Celtic Park.

El título también significó el primer campeonato europeo para el mexicano Julián Araujo, quien formó parte del plantel durante la temporada 2025-2026.

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El conjunto de Glasgow remontó el marcador en la segunda mitad para asegurar una nueva liga escocesa y ampliar su dominio en el futbol del país, donde alcanzó 56 campeonatos de liga .

Celtic remontó en los minutos finales ante Hearts

(REUTERS/Russell Cheyne)

Heart of Midlothian tomó ventaja antes del descanso con un gol de Lawrence Shankland, resultado que mantenía al club cerca de romper una sequía de más de seis décadas sin ganar la liga escocesa.

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Sin embargo, el Celtic reaccionó en la segunda parte con un penal convertido por Arne Engels, que igualó el encuentro y mantuvo con vida al conjunto local.

La remontada se concretó al minuto 88, cuando Daizen Maeda marcó el 2-1 en una acción revisada por el VAR por un posible fuera de juego. Ya en tiempo agregado, Callum Osmand selló el 3-1 definitivo con la portería vacía.

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Tras el silbatazo final, aficionados invadieron el terreno de juego para celebrar el pentacampeonato del club escocés.

Julián Araujo sumó su primer campeonato europeo

(REUTERS/Lee Smith)

Aunque una lesión muscular lo dejó fuera del cierre de temporada, Julián Araujo formó parte del plantel campeón tras llegar cedido desde Bournemouth en enero de 2026.

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El lateral mexicano disputó 14 partidos oficiales durante la campaña y acumuló mil 193 minutos entre todas las competencias.

En la Scottish Premiership participó en 10 encuentros, con 788 minutos jugados antes de sufrir una recaída física que frenó su actividad.

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Pese a perderse las últimas semanas del torneo, Araujo conquistó el primer título europeo de su carrera profesional.

Con este campeonato, el club de Glasgow amplió su historial como uno de los equipos más ganadores de Escocia y mantuvo su dominio reciente en la liga local.

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