-Desde ya le digo que no estoy en contra de un acuerdo como ese. Precisamente, me tocó en 2006 ir a las negociaciones bilaterales Mercosur-UE en Viena. El asunto es que ya hay países europeos, como Francia e Irlanda, que lo rechazan. Además, un pacto de esa naturaleza sólo puede ser considerado "bueno" en función de cuáles sean las políticas económicas locales. Y no hay información sobre esto: no se sabe qué tipo de acuerdo se firmó.