Con este panorama, Alberto Fernández le habló directamente a la ciudadanía local y realizó un pedido explícito de dejar las diferencias de lado: "Les quiero proponer que olvidemos las rencillas del pasado, que ni siquiera entiendo por qué han ocurrido porque no estaba yo allí. Sé que si pasó no fue para embromarle la vida a ningún cordobés. Les pido que miremos para adelante porque no podemos seguir viviendo en este mundo de mentira que propone el gobierno actual. Le pido a los cordobeses que piensen como estaban cuatro años atrás y cómo están ahora".