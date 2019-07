"Todo lo que invirtamos en clubes es inversión no es gasto, no es verdad que un subsidio es un gasto público, es una inversión para una sociedad mejor para sacar a un chico de la calle, que practiquen deportes y que vayan adquiriendo valores, que es lo que necesitamos para que el crimen no se haga dueño de nuestros chicos" respondió el candidato peronista a la pregunta sobre el aporte a las tarifas.