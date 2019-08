También Pichetto hizo buenas migas con el jefe de Gabinete Marcos Peña. Pese a los rumores que hablaban de una relación tirante entre ambos, tanto Peña como el propio Pichetto se encargaron de desterrar esas versiones: "no me puedo quejar ni de Macri ni de Peña ni de nadie del Gobierno, me dieron libertad absoluta para moverme y hablar de todo", dijo el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio a sus allegados.