Un atropello múltiple en Italia deja siete heridos graves: el conductor ha apuñalado a un viandante

Un vehículo ha embestido a varios peatones en el centro de la ciudad italiana de Módena, dejando alrededor de diez afectados y al menos siete personas heridas, dos de ellas en estado crítico. El conductor, que ha sido detenido, también habría apuñalado a un transeúnte que intentó frenarlo.

Un coche ha atropellado a casi una decena de peatones en el centro de la ciudad italiana de Módena, dejando al menos siete heridos, dos de ellos en estado grave. El conductor, que ya ha sido detenido, habría apuñalado a un viandante que intentó detenerlo, según informan medios locales.

El suceso se produjo este sábado en torno a las 16:30 horas en Largo Porta Bologna, en la Via Emilia, cuando el centro de la ciudad estaba especialmente concurrido. El vehículo, que circulaba a gran velocidad, embistió a varios peatones antes de chocar contra el escaparate de una tienda de ropa.

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Los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar. El atropello múltiple se ha saldado con siete personas heridas, dos de ellas en estado de gravedad, que fueron trasladadas en dos helicópteros de emergencia al hospital Maggiore de Bolonia.

Entre los heridos se encuentra una mujer que quedó atrapada contra una ventana y sufrió graves lesiones en ambas piernas. Según las declaraciones del alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, recogidas por Gazzetta di Modena, existe el riesgo de que tengan que amputarle las piernas.

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El alcalde ha llegado al lugar poco después del suceso y ha mostrado su consternación ante lo ocurrido. “Necesitamos comprender la naturaleza del incidente, pero es un acto trágico. Estoy profundamente consternado”, ha señalado. También ha añadido que, “sea cual sea su naturaleza, es un suceso muy grave”.

Autoridades en el lugar donde se ha producido un atropello múltiple en Módena.

Asimismo, el regidor ha querido agradecer la actuación de varios ciudadanos que participaron en la detención del conductor. “Cuatro o cinco personas persiguieron y ayudaron a capturar al conductor”, ha explicado, “entregándolo posteriormente a la policía”. “Quiero agradecer a estos ciudadanos que demostraron una gran valentía y civismo. El hombre también estaba armado con un cuchillo”, ha añadido, “les expreso mi más sincero agradecimiento en estos momentos tan trágicos”.

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El agresor apuñaló a un viandante durante la huida

Según testimonios recogidos por medios locales, el conductor, que se encontraba herido tras el impacto, intentó huir a pie tras el atropello, pero fue interceptado en la intersección de Via Pioppa y Corso Adriano. Durante la fuga habría apuñalado a una persona que intentó detenerlo. Finalmente, fue reducido en el lugar de los hechos, primero por ciudadanos que acudieron a auxiliar y después por agentes de la policía.

El hombre, que ya ha sido detenido en las inmediaciones, fue trasladado a dependencias policiales, donde permanece bajo interrogatorio para esclarecer los motivos de su actuación. Se trata, según las primeras informaciones, de un ciudadano extranjero de 30 años, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente su identidad. Por su parte, el alcalde ha señalado que, por el momento, no se ha determinado si el conductor actuó bajo los efectos de sustancias o de manera deliberada.

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Servicios de emergencias tras el atropello múltiple en Módena (Italia).

Las primeras investigaciones, basadas en imágenes de videovigilancia del centro histórico, apuntan a que el atropello podría haber sido intencionado, según recogen medios locales como Rainews. De acuerdo con estas reconstrucciones, el vehículo, procedente de Largo Garibaldi, habría girado bruscamente hacia la acera al incorporarse a Via Emilia Centro, acelerando directamente contra los peatones antes de estrellarse contra el escaparate de una tienda.

Además, varios testigos han relatado a medios locales que el vehículo “venía directo hacia la acera” y que “de repente aceleró”. “Iba a al menos 160 kilómetros por hora y vimos a gente salir despedida”, han añadido.

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