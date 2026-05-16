Semana financiera: la Bolsa cayó a su nivel más bajo en dos meses y el riesgo país se consolidó arriba de los 500 puntos

Los índices de Wall Street alcanzaron máximos históricos el jueves 14.

Mientras el dólar continuó con un comportamiento lateral, las acciones y los bonos argentinos tuvieron un resultado negativo en la última semana, desacoplados de la tendencia alcista de Wall Street. Un dato de inflación en abril, que avaló las proyecciones de una desaceleración, brindó cierto sostén a las cotizaciones domésticas.

Aunque el viernes los índices de Nueva York ajustaron más de 1%, ante los temores inflacionarios en EE.UU. por la disparada de los precios de la energía, el jueves 14 se registraron máximos históricos, con el S&P 500 en los 7.500 puntos, el Dow Jones de industriales por encima de los 50.000 puntos y el tecnológico Nasdaq en los 26.700 puntos.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajó un 2,2% en pesos, en los 2.707.868 puntos, mientras que en dólares cayó 2,5%, según la paridad del “contado con liquidación”, para tocar su nivel más bajo en dos meses, desde el 17 de marzo.

En cuanto a activos puntuales, el ADR de YPF subió un 2,8% en dólares, aún cerca de los USD 44, en base al salto de la cotización del petróleo. El crudo Brent del Mar del Norte escaló cerca de 15%, para finalizar por encima de los USD 109 el barril con entrega en julio. Vista Energy subió 10 por ciento.

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“Aunque Irán permitió el paso de 30 navíos chinos esta semana, el flujo sigue siendo un 29% inferior al promedio histórico, manteniendo a la oferta global en una situación crítica”, advirtió Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

Sobresalió Satellogic, la compañía de la red Endeavor especializada en la producción y puesta en órbita de satélites, que se disparó un 23% semanal, para ampliar a casi 400% el ascenso de sus acciones en el transcurso de 2026.

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Del lado negativo, Mercado Libre cayó un 5,3% semanal, lastrado por su balance trimestral, mientras que también destacaron las pérdidas para Banco Supervielle (-4,3%) y Bioceres (-12,2%).

Iván Cachanosky, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso, afirmó que “la inflación estaría retomando su tendencia a la baja. Luego del 2,6% obtenido en abril, mayo ya estaría proyectándose en torno al 2 o 2,1%. Las bases para consolidar la desinflación están bastante firmes. Por un lado, hubo un apretón monetario de ocho meses, que tarde o temprano iba a surtir efecto y está empezando a hacerlo. Por otro lado, la demanda de pesos se está normalizando, lo que también contribuye a la estabilidad”.

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“Además, las próximas semanas son amigables en términos del mercado cambiario porque estamos en época de liquidación de dólares y no hay vencimientos sustanciales de deuda en dólares hasta julio. Si bien la cifra continúa elevada, estaría volviendo a recuperar su tendencia a la baja. Nuestros pronósticos para el 2026 rondan en torno al 26%”, continuó Cachanosky.

“La inflación núcleo, que fue la más baja desde octubre de 2025, apunta a una tendencia más amplia de desinflación, aunque todavía persiste cierta rigidez por encima del umbral de 2%”, enfatizaron desde Max Capital.

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Un reporte de Aldazábal y Compañía indicó que “hacia adelante, coincidimos con el consenso en tanto esperamos que el proceso de desinflación se retome, aunque a un ritmo no lineal. Proyectamos una inflación en torno al 29%para el año, apenas por debajo de las expectativas de REM (30,5%) y la inflación implícita en los precios de mercado (29,8%)”.

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, optó que " la clave pasa más por la ‘película’ que por la ‘foto’, por lo que el análisis de la inercia, las presiones subyacentes y la continuidad en ajustes de precios relativos siempre debe considerarse hacia adelante”.

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“Que Argentina rinda cerca del 10% cuando países con calificaciones similares operan bastante más abajo responde a varios factores. Por un lado, es la concentración de vencimientos futuros; por otro, la necesidad de consolidar previsibilidad respecto de la continuidad del programa económico. A eso se suma el historial de defaults y reestructuraciones argentinas en la percepción de riesgo y en la valuación de los activos soberanos” , consideró Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital.

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- perdieron el impulso luego de la recalificación de Fitch a “B-” y promediaron una pérdida de 1,5% semanal. El riesgo país de JP Morgan subió unas 26 unidades para Argentina, en los 538 puntos básicos.

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“Más entrada en la semana, la volatilidad y el risk-off productos de la falta de avances en la resolución del conflicto en Irán provocaron una caída en la demanda por crédito emergente de alto beta, y los bonos soberanos cayeron casi dos dólares en promedio desde el pico del lunes”, aportó el equipo de Research de Puente.

“Luego del cambio de calificación crediticia por parte de Fitch Ratings el riesgo país logró, momentáneamente, perforar la barrera de los 500 puntos básicos, un nivel que no se observaba desde comienzos de año. Sin embargo, a medida que transcurrieron las ruedas, parte de esa compresión se revirtió”, resumió IEB en un informe.

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En cuanto a los bonos en pesos, un reporte de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia observó que “en la última licitación, el Tesoro logró captar más de $4,7 billones con vencimientos hacia 2028 y 2029, pero el creciente predominio de instrumentos a tasa variable evidencia una menor demanda por tasa fija y dudas sobre la estabilidad macro. Con vencimientos concentrados en el corto plazo y reservas limitadas, la sostenibilidad financiera y la estabilidad cambiaria siguen enfrentando desafíos estructurales”.

Leve suba para el dólar y compras del BCRA

El dólar mayorista quedó el viernes negociado a $1.394,50 para la venta. “En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista bajó 3,50 pesos (-0,3%), contra una suba de 7 pesos registrada en la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

Mientras que el dólar al público terminó sin variantes desde el viernes 8 a $1.420 para la venta en el Banco Nación, mientras que en el segmento blue la divisa subió 15 pesos o 1,1%, a $1.415, tras haber anotado operaciones en un máximo de $1.425 el viernes por la mañana.

El Banco Central compró en el mercado un total de USD 596 millones en las cinco ruedas operativas, mientras que las reservas internacionales, en los USD 46.024 millones, disminuyeron marginales 34 millones de dólares.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que su directorio se reunirá la semana próxima con el fin de evaluar la segunda revisión del programa vigente con Argentina para permitir el desembolso de 1.000 millones de dólares que reforzaran las reservas internacionales.

El Banco Central informó este jueves que pondrá a disposición del Tesoro Nacional $24,4 billones correspondientes a las utilidades obtenidas durante el ejercicio 2025.El monto más que duplica en términos nominales los recursos transferidos el año pasado y, ajustado por inflación, implica un aumento real cercano al 59 por ciento.