Al respecto de la gestión de Cambiemos dijo que "no es desastrosa, es mala, no es insufrible ni insoportable". "Yo no puedo defender vehemente la performance económica del Gobierno, Macri se autoimpuso bajar la pobreza y no la bajó, pero estoy convencido que los otros lo hicieron peor. Si gana Fernández el dólar y la inflación se van a disparar. No hay país que siguiendo al populismo haya logrado la prosperidad. El FMI y Donald trump tienen una empatía mayor con Cambiemos que con el kirchnerismo", sostuvo Birmajer.