"Cuando vos no aparecés en los Panama Papers y aparece el Presidente decís: '¿Cómo es la cosa?' -se preguntó-. Es raro. No me puedo ubicar. Me encantaría fusionarme emocionalmente con la sociedad pero no puedo porque la sociedad lo puso a este hombre ahí. Y todavía hay que esperar a las elecciones para ver cómo se dan, no solo por sospecha de fraude sino para ver cómo la gente vota".