La ex Presidente debutó con su bestseller en La Rural el día de su anivesario de bodas con Néstor Kirchner y una de sus últimas presentaciones fue en Río Gallegos, en el mismo club donde el ex mandatario dio su último discurso antes de morir. Tal vez no sea una estrategia que le permita sumar votos por fuera del kirchnerismo. Sí reafirma su vínculo con el núcleo duro K.