Como empieza a ser usual en su atípica campaña, dentro del teatro no habrá alusiones partidarias sino sólo al libro. Afuera habrá movilización en una ciudad donde, sin ganar, el justicialismo unido hizo una fuerte elección y empujó el triunfo de Omar Perotti. Se sabe también que el gobernador electo no es K, aunque tras una PASO en la que derrotó a María Eugenia Bielsa se garantizó el apoyo kirchnerista tanto de su ex adversaria, como de Agustín Rossi y de La Cámpora.