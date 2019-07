"Mi vida ya está hecha y pasa por otro lado. No pasa por la política, no me quiero atornillar en una banca. Yo quiero ayudar, quiero ayudar a los jubilados que es lo que vine a hacer dentro de la política. No lo pude hacer en estos cinco años porque me vapulearon. Ni en la gestión anterior ni en esta quisieron tratar mis proyectos. Espero que si Alberto Fernández gana trate algunos de mis proyectos. Y si no, me iré a mi casa, yo no vivo de la política", completó Tundis.