La falta de acuerdo, o la ruptura de uno precario, tuvo varias razones: por los protagonistas locales, por las encuestas y por la intervención de Cristina, que no se lleva bien con el gobernador Domingo Peppo. De hecho, la precandidata a vicepresidenta todavía no agendó un encuentro con el gobernador. La política local mira atentamente el gesto y se preguntan si estará a solas con uno y con el otro no, si mantendrá el mismo trato con ambos, si intentará acercarlos o si terciará a favor de 'Coqui', su favorito.