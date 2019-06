—Lo más interesante del debate con Amalia es que ella arrancó argumentando desde la antipolítica. Planteó que no creía en el sistema de partidos, que la política era la responsable del atraso de la Argentina, todo con un fuerte tono antipolítico. Desde ahí es que yo planteé que era una contradicción ser candidata a diputada provincial y, al mismo tiempo, hacer un discurso antipolítica. Podés plantear tus críticas, pero no impugnar el sistema. Después de eso, ella dice que su lista estuvo integrada por personalidades de la sociedad civil, entre los cuales destacó en el segundo lugar donde fue un pastor evangelista. Es evidente que hay un vacío de la política que está siendo ocupado por el discurso religioso. Nosotros creemos que el discurso religioso se puede dar en la intimidad de los hombres y de las mujeres, pero no puede ser fundamento de políticas públicas. Eso es un problema. Es lo que está sucediendo en Brasil, donde hay un giro de ultraderecha con visiones místicas, no científicas, avaladas por una suerte de teoría de la fe que permiten que un sector de la sociedad acompañe a un candidato como Bolsonaro en sus posiciones xenófobas y antigéneros. Yo no me animo a decir que aquí será lo mismo, pero hay que advertir que hay un crecimiento muy fuerte de las iglesias evangélicas, que ocupan espacios en los medios de comunicación muchas veces vinculándose a lo político, sin diferenciar roles. No se puede generalizar, no creo que sea algo que sucede en todas las iglesias evangélicas, ni todos los pastores son iguales, pero es algo para estar atento.