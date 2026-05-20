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Alito Moreno denuncia amenazas y persecución política desde la administración de Sheinbaum: “No nos van a callar”

El dirigente priista aseguró que continuará denunciando presuntos nexos entre funcionarios de Morena y grupos criminales

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El PRI acusa persecución política y mantiene denuncias contra el gobierno federal.
El PRI acusa persecución política y mantiene denuncias contra el gobierno federal.

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que su partido enfrenta una “persecución política” impulsada desde el gobierno federal y afirmó que continuará denunciando presuntos vínculos entre integrantes de Morena y grupos del crimen organizado.

Durante un posicionamiento público, el también senador señaló que ni él ni su partido guardarán silencio frente a lo que considera actos de intimidación contra la oposición.

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Moreno sostuvo que las críticas y señalamientos en su contra forman parte de una estrategia para desacreditar al PRI y desviar la atención de los problemas de seguridad y violencia que enfrenta el país.

Video de Alito Moreno arremetiendo en contra de Claudia Sheinbaum.

En su mensaje, el líder priista acusó al gobierno federal de utilizar instituciones del Estado para presionar a actores políticos opositores y reiteró que continuará llevando sus denuncias a organismos internacionales.

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Claudia Sheinbaum responde y rechaza acusaciones de vínculos criminales

Horas antes, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a declaraciones recientes de dirigentes opositores que han acusado a su administración de mantener presuntos pactos con grupos criminales.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que “el pacto criminal se hizo en la época de Calderón” y sostuvo que su gobierno no mantiene acuerdos con integrantes de la delincuencia organizada ni con actores de “cuello blanco”.

Claudia Sheinbaum rechaza acusaciones de la oposición y niega vínculos con el crimen organizado. EFE/ Mario Guzmán
Claudia Sheinbaum rechaza acusaciones de la oposición y niega vínculos con el crimen organizado. EFE/ Mario Guzmán

La mandataria también lanzó críticas contra Moreno Cárdenas, a quien calificó como “uno de los gobernadores más corruptos que ha habido en la historia de México”, en referencia a su administración en Campeche.

Asimismo, mencionó al dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, y recordó investigaciones relacionadas con construcciones irregulares durante su gestión en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Debate político incluye acusaciones sobre seguridad y crimen organizado

En su intervención, Sheinbaum defendió la estrategia de seguridad iniciada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que existen indicadores que reflejan mejoras en materia de paz y seguridad.

Claudia Sheinbaum - AMLO - México
Debate político en México escala con acusaciones cruzadas sobre seguridad y crimen organizado. (@Claudiashein)

La presidenta citó datos del Índice de Paz México 2026, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, el cual reportó una mejora de 5.1% en distintos indicadores nacionales.

También cuestionó los llamados de actores políticos a organismos y autoridades extranjeras para pronunciarse sobre la situación de seguridad en México, al advertir sobre posibles riesgos de injerencia internacional rumbo al proceso electoral de 2027.

México no es piñata de nadie”, expresó la mandataria durante su conferencia.

PRI mantiene denuncias sobre presunta persecución política

La dirigencia nacional priista ha sostenido en distintos momentos que existe una utilización política de instituciones de procuración de justicia contra integrantes de oposición.

PRI mantiene denuncias sobre presuntos vínculos entre políticos y el crimen organizado. (Foto: X/@alitomorenoc)
PRI mantiene denuncias sobre presuntos vínculos entre políticos y el crimen organizado. (Foto: X/@alitomorenoc)

El Comité Ejecutivo Nacional del PRI ha denunciado presuntas presiones contra legisladores, alcaldes y exfuncionarios vinculados al partido en distintas entidades del país.

Además, ha señalado en foros internacionales lo que considera un debilitamiento de los contrapesos políticos y de las garantías democráticas.

En ese contexto, Moreno reiteró que el PRI continuará señalando casos de presunta colusión entre funcionarios públicos y organizaciones criminales.

Señalamientos y procesos judiciales marcan el debate político

En medio del intercambio de declaraciones, el dirigente priista hizo referencia a investigaciones abiertas en Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios relacionados con Morena en Sinaloa.

La petición enviada a México busca evitar una posible fuga o la pérdida de pruebas, pero las autoridades mexicanas consideran que no se cumplen los requisitos para proceder según el tratado bilateral vigente. (Infobae-Itzallana)
La petición enviada a México busca evitar una posible fuga o la pérdida de pruebas, pero las autoridades mexicanas consideran que no se cumplen los requisitos para proceder según el tratado bilateral vigente. (Infobae-Itzallana)

Entre los nombres mencionados en distintas investigaciones y reportes oficiales se encuentran:

  • Rubén Rocha Moya, señalado en investigaciones por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.
  • Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario General de Gobierno en Sinaloa.
  • Enrique Díaz Vega.
  • Dámaso Castro Saavedra.
  • Gerardo Mérida Sánchez.
  • Juan de Dios Gámez Mendívil.

De acuerdo con información oficial, la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó el bloqueo preventivo de cuentas bancarias de algunos de los implicados mientras avanzan las investigaciones.

El tema de los presuntos vínculos entre políticos y organizaciones criminales también ha alcanzado anteriormente a exfuncionarios emanados del PRI.

Tomás Yarrington
Tomás Yarrington enfrenta procesos judiciales por presuntos vínculos con el crimen organizado. FOTO: Pedro Mera/CUARTOSCURO.COM

Entre los casos más conocidos se encuentran los de Tomás Yarrington, Roberto Sandoval y Mario Villanueva, quienes enfrentaron procesos judiciales por presuntos nexos con el narcotráfico.

Las declaraciones entre representantes del gobierno federal y dirigentes de oposición ocurren en un contexto marcado por el debate sobre seguridad pública, combate al crimen organizado y el rumbo político rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

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