Millonarios empezó a buscar portero: estos son los tres nombres extranjeros que habría analizado

Diego Novoa y Guillermo de Amores no le han dado confianza a Millonarios bajo los dos palos, así que el club empezó a buscar portero - crédito Millonarios FC

Millonarios volvió a Colombia con un nuevo resultado positivo en la Copa Sudamericana, luego de empatar por 1-1 frente a Sao Paulo en Brasil, donde tuvo también la opción de conseguir el triunfo, pero el punto le ayudó a seguir con vida para la última fecha, cuando peleará por el cupo a octavos o a los playoffs.

Sin embargo, nuevamente quedó evidenciada la falta de un buen portero en el cuadro azul tras el error que cometió Diego Novoa, que le costó la anotación de los locales, además de que recordó el fallo de Guillermo de Amores frente a Alianza, que también significó un gol en contra y la eliminación en la Liga BetPlay.

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Es por eso que el club comenzó la búsqueda de un guardameta con mejor nivel, experiencia y reconocimiento, se conocieron tres nombres que serían analizados por la dirección deportiva y todos ellos son conocidos por los hinchas, en especial dos que actuaron en el fútbol colombiano.

Los porteros que Millonarios busca para el segundo semestre

Por decisión del entrenador Hernán Torres, el conjunto Embajador declinó la idea de buscar un portero en el mercado de fichajes de inicios de 2026, pues el técnico se conformó con Diego Novoa y Guillermo de Amores para afrontar el primer semestre.

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Tras los errores de ambos guardametas, el periodista Guillermo Arango reveló que Millonarios analiza nombres y uno de ellos es Tomás Marquiori, que se encuentra en Vélez Sarsfield y, al parecer, sería un jugador que gusta mucho a la dirección deportiva, pese a lo complicado de su salida de la institución argentina.

Tomás Marchiori juega con Vélez Sarsfield desde 2023, pero ahora perdió el puesto con Álvaro Montero - crédito Vélez Sarsfield

El portero es conocido porque peleó el puesto con Álvaro Montero, exarquero de los azules, desde el segundo semestre de 2025, perdió el puesto en 2026 y solo atajó en dos partidos de la Copa Argentina, pero es del cariño de los hinchas por sus condiciones.

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El otro nombre que Millonarios analizaría es el de Santiago Mele, conocido por salir campeón con el Junior de Barranquilla en 2023 y ser vendido a Rayados de Monterrey en 2025, aunque en la temporada 2026 sumó pocos minutos y fue condenado a la suplencia.

Santiago Mele no tiene minutos con Rayados de Monterrey y por eso apareció en el radar de Millonarios - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Por desgracia, todo indicaría que el uruguayo no aceptaría ninguna oferta de los azules porque lo consideraría un retroceso en su carrera, pues fue en el fútbol colombiano que dio el salto a uno de los clubes mexicanos más prestigiosos y que le ayudó a seguir en el radar de la selección Charrúa.

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“Dispuesto a escuchar”

El tercer portero que Millonarios analizaría es el de alguien que fue múltiple campeón en el fútbol colombiano, donde lanzó su carrera profesional al estrellato y le permitió llegar a nada menos que la selección Argentina para una Copa del Mundo, aunque actualmente pasa por el ocaso de su trayectoria.

Se trata de nada menos que Franco Armani, arquero de River que estaría dispuesto a conversar con Millonarios, informó el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, pues el veterano futbolista de 39 años se iría de River por la falta de minutos en la temporada 2026.

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El portero argentino podría salir de River Plate antes de que finalice su contrato en diciembre, según fuentes cercanas al club-crédito @alexisnoticias/X

“Le pregunté a Nikos Petropulos, representante de Franco Armani, si están abiertos a que el arquero juegue en Millonarios y respondió que estarían dispuestos a escuchar. A Armani se le termina contrato en dic/2026, PERO se podría arreglar su salida en junio”, afirmó el comunicador.

Un punto a tener en cuenta en esa posible negociación es que el portero argentino es ídolo de Atlético Nacional, del que ha dicho varias veces que desea retirarse en el verde por los grandes momentos con el club, uno de ellos fue ganar la Copa Libertadores 2026 y la Recopa Sudamericana 2017.

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