El caso de Manzur es bastante particular, pero no único, como se verá. El gobernador tucumano fue uno de los pocos en ganar las legislativas de hace dos años, en un contexto de retroceso del PJ y con derrota de la ex presidente en Buenos Aires. Parecía un referente para la reagrupación del peronismo, con diferenciación del kirchnerismo. Tuvo idas y vueltas con el PJ federal, mezcla de posiciones políticas y celos entre pares, y al final de este último verano volanteó otra vez hacia el círculo CFK.