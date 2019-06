La crisis en la vía del medio no le afectó el ánimo y su estrategia en la etapa preelectoral. Antes de bajar a encabezar su primer acto como candidato a presidente, un asistente le comentó lo que Miguel Pichetto había dicho en el Rotary Club en la tarde de este miércoles. Sus dirigentes más cercanos esperaban una definición sobre la crítica del senador, quien aseguró que el economista "no tiene visión política" y "destruyó Alternativa Federal". Lavagna fue tajante. "No me meto con lo que hacen otros espacios políticos. No es cosa mía. Que hagan lo que quieran", les dijo.