En el tradicional almuerzo del Rotary Club Buenos Aires, Pichetto no usó metáforas ni se excudó en el off the record. Su brutal sinceridad le hizo ganar varios aplausos incluso cuando a contramano de lo que desearían escuchar sus interlocutores volvió a defender su negativa a desaforar a "la señora", es decir a Cristina Fernández de Kirchner. De hecho adivinó la pregunta antes de que se la hiciera Clara Mariño, moderadora del encuentro