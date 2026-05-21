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Crece la tensión en Medio Oriente: Irán estudia la última propuesta de EEUU y Trump asegura que las negociaciones están “al límite”

Ambas partes continúan intercambiando mensajes a través de Pakistán, en medio de un proceso diplomático aún abierto y bajo la amenaza de una nueva escalada militar. “Si no obtenemos las respuestas adecuadas, todo irá muy rápido. Estamos todos listos para actuar”, advirtió Trump

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Varias personas caminan cerca de un mural contra Estados Unidos en un edificio de Teherán, Irán. 19 de mayo de 2026 (REUTERS)
Varias personas caminan cerca de un mural contra Estados Unidos en un edificio de Teherán, Irán. 19 de mayo de 2026 (REUTERS)

Irán anunció el miércoles que analiza una nueva propuesta de Estados Unidos transmitida a través de la mediación de Pakistán, en un nuevo intento por avanzar hacia un acuerdo que ponga fin al conflicto iniciado a fines de febrero, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que las negociaciones están en las “etapas finales” y advirtió que Washington está preparado para retomar los ataques si no obtiene una respuesta satisfactoria.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, confirmó que Teherán recibió los últimos planteos de Washington y que actualmente están bajo estudio. “Hemos recibido los puntos de vista de la parte estadounidense y actualmente los estamos examinando”, declaró en la televisión estatal iraní.

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Según la agencia Fars, el intercambio diplomático entre ambas partes se apoya en un documento iraní de 14 puntos, presentado por Teherán y entregado a Washington a través de Islamabad. De acuerdo con medios iraníes, el texto incluye propuestas vinculadas al fin de las hostilidades y a medidas de construcción de confianza entre las partes.

Baqai señaló además que Pakistán cumple un papel clave en el proceso de mediación y afirmó que la visita a Teherán del ministro del Interior paquistaní facilita “el intercambio de mensajes” y permite “esclarecer los textos enviados entre las partes”.

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El portavoz reiteró también las principales exigencias iraníes para avanzar hacia un entendimiento. Entre ellas mencionó “el desbloqueo de los activos iraníes congelados” en el extranjero y el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes.

Irán dijo que analiza la respuesta de Estados Unidos a su plan para terminar la guerra y rechazó discutir su programa nuclear
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai (X)

Sin embargo, el funcionario expresó su desconfianza hacia Washington y respondió a las reiteradas amenazas formuladas por Trump en los últimos días. Según Baqai, hablar de “ultimátums y plazos límite” contra Irán resulta “ridículo”.

Desde Teherán, el Jefe de Estado iraní Masud Pezeshkian defendió la postura de su gobierno y afirmó que su país mantiene abiertas distintas alternativas para alcanzar una salida al conflicto. “Irán ha cumplido sistemáticamente sus compromisos y ha explorado todas las vías posibles para evitar la guerra; por nuestra parte, todas las opciones siguen abiertas”, escribió en sus redes sociales.

El mandatario agregó además que “obligar a Irán a rendirse mediante la coacción no es más que una ilusión” y sostuvo que “el respeto mutuo en la diplomacia es mucho más sensato, seguro y sostenible que la guerra”.

En Washington, Trump insistió en que las negociaciones atraviesan un momento decisivo y reiteró que su administración podría ordenar nuevos ataques si no recibe una respuesta favorable de Teherán.

“Estamos en las etapas finales con Irán. Veremos qué pasa. O llegamos a un acuerdo o vamos a hacer algunas cosas que son un poco desagradables, pero esperemos que eso no suceda”, declaró el mandatario ante periodistas.

Trump insistió en que las negociaciones atraviesan un momento decisivo y reiteró que su administración podría ordenar nuevos ataques si no recibe una respuesta favorable de Teherán (REUTERS)
Trump insistió en que las negociaciones atraviesan un momento decisivo y reiteró que su administración podría ordenar nuevos ataques si no recibe una respuesta favorable de Teherán (REUTERS)

Más tarde, desde la Base Conjunta Andrews, reforzó esa advertencia. “Créanme, si no obtenemos las respuestas adecuadas, todo irá muy rápido. Estamos todos listos para actuar”, dijo. Consultado sobre cuánto tiempo esperaría, respondió: “Podrían ser unos días, pero podría suceder muy rápidamente”. Trump sostuvo además que el proceso se encuentra “justo en el límite” entre un acuerdo o una nueva escalada militar.

Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron mientras continúan los contactos diplomáticos impulsados por Pakistán, que ya había acogido la única ronda presencial de conversaciones celebrada tras el alto el fuego acordado el 8 de abril, vigente desde entonces.

Pese a ese cese de hostilidades, el clima entre ambas partes sigue marcado por las amenazas cruzadas.

El principal negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que las “maniobras evidentes y encubiertas del enemigo” demuestran que Washington prepara nuevos ataques y advirtió que Irán tiene lista una “respuesta contundente” si se produce una nueva ofensiva.

En la misma línea, la Guardia Revolucionaria iraní lanzó una nueva advertencia este miércoles. “Si la agresión contra Irán se repite, la prometida guerra regional se extenderá más allá de la región esta vez”, indicó en un comunicado difundido por medios estatales.

El principal negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf (EFE)
El principal negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf (EFE)

Desde Arabia Saudita, el ministro de Exteriores, el príncipe Faisal bin Farhan, respaldó la continuidad de la vía diplomática y elogió a Trump por dar “una oportunidad a la diplomacia”, al tiempo que instó a Irán a aprovechar “la oportunidad de evitar las peligrosas implicaciones de una escalada”.

El conflicto, iniciado el 28 de febrero con ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, provocó una fuerte disrupción en los mercados energéticos y en el comercio marítimo internacional. Aunque el alto el fuego detuvo los principales combates, el estratégico estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los principales puntos de disputa en las negociaciones.

Irán mantiene severas restricciones al tránsito marítimo en la zona y anunció una “zona marítima controlada”, bajo la cual el paso requiere autorización de una nueva autoridad creada por Teherán.

La situación en esa vía marítima preocupa a los mercados internacionales. Por Ormuz circula, en tiempos normales, cerca de una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural licuado, además de una parte significativa del comercio global de fertilizantes.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió este miércoles sobre una “crisis agroalimentaria sistémica” vinculada al cierre parcial del estrecho y alertó por una posible suba global de los precios de los alimentos.

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