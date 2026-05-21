Las tradiciones del Shavuot, la festividad judía que celebra el momento en que Moisés recibió los diez mandamientos

El Rabino Tzvi Grunblatt, Director General de Jabad Argentina, explica el profundo significado de Shavuot, la festividad que conmemora la entrega de la Torá y los Diez Mandamientos en el Monte Sinaí. Descubre por qué es un pilar para el pueblo judío y toda la humanidad.

La comunidad judía celebra esta semana Shavuot, una de las fechas centrales del calendario hebreo que conmemora la entrega de la Torá y los Diez Mandamientos en el monte Sinaí hace más de 3.300 años. La festividad se extiende desde el jueves 21 hasta el sábado 23 de mayo, con actos en templos y espacios de encuentro de distintos barrios porteños que incluyen una fiesta de helados para niños y un gran sorteo de premios.

“Es el día en el cual Dios entregó la ley, la Torá, los Diez Mandamientos en el monte Sinaí, para esa generación y todas las generaciones futuras”, explicó el rabino Tzvi Grunblatt, director general de Jabad Argentina, en el video que publica Infobae. Según Grunblatt, la fecha no solo marca un hito para el pueblo judío: “Es pilar también para todas las naciones del mundo”.

PUBLICIDAD

Qué es Shavuot: origen e historia de la festividad

El nombre de la fiesta proviene del hebreo y significa “semanas”, en referencia a las siete semanas que, por mandato divino, el pueblo judío cuenta a partir del segundo día de Pésaj. Shavuot también se traduce como “juramentos”. Según la tradición, ese día Dios prometió devoción eterna a su pueblo y el pueblo le juró lealtad a Él.

“Hace aproximadamente 3.335 años, el pueblo judío, que apenas siete semanas antes había salido a la libertad de Egipto, estaba al pie del monte Sinaí recibiendo la ley de Dios”, precisó Grunblatt

“Hace aproximadamente 3.335 años, el pueblo judío, que apenas siete semanas antes había salido a la libertad de Egipto, estaba al pie del monte Sinaí recibiendo la ley de Dios”, precisó Grunblatt. Desde Jabad Argentina describen ese momento como la “boda” entre Dios y el pueblo judío, cuando “de ser un pueblo de esclavos nos convertimos en el pueblo al que se le encomendó la misión cósmica de traer luz divina al mundo entero”.

PUBLICIDAD

A diferencia de otros episodios bíblicos transmitidos a través de intermediarios, la entrega de los Diez Mandamientos en el Sinaí fue, según la tradición, una revelación directa: hombres, mujeres y niños escucharon la palabra de Dios sin mediación. En la antigüedad, la fecha también coincidía con la ofrenda en el Templo de Jerusalén de dos panes de trigo y con el inicio de los Bikurim, las primicias agrícolas de la Tierra de Israel.

Un mensaje que trasciende al pueblo judío

Los Diez Mandamientos contienen 620 letras. Según explicó Grunblatt, ese número se corresponde con los 613 preceptos que Dios entregó al pueblo judío más siete preceptos universales dirigidos a toda la humanidad: no robar, no matar, no cometer adulterio, no practicar la idolatría, ser justo, no hacer sufrir a un animal y —según enumeró el rabino— establecer sistemas de justicia.

PUBLICIDAD

Los Diez Mandamientos contienen 620 letras. Según explicó Grunblatt, ese número se corresponde con los 613 preceptos que Dios entregó al pueblo judío más siete preceptos universales dirigidos a toda la humanidad

“Cuando Dios entrega la Torá al pueblo judío, entrega también la base de los valores y reglas de la civilización toda”, afirmó Grunblatt. Esos siete preceptos universales, agregó, “Dios los dio a todo ser humano, independientemente de su etnia, cultura, todo sin excepción”. Para el rabino, la entrega de la Torá dio las bases de “una humanidad sana, una humanidad que progrese, una humanidad civilizada”.

El rey David, Rut y el Baal Shem Tov: las figuras vinculadas a la fecha

Shavuot concentra varias efemérides de peso en la tradición judía. El rey David, quien conquistó Jerusalén y trazó los fundamentos del Templo, nació y murió en esta fecha. También falleció en Shavuot, hace unos 250 años, el rabino Israel Baal Shem Tov, fundador del movimiento jasídico.

PUBLICIDAD

La festividad está además ligada al Libro de Rut, uno de los 24 libros que componen la Biblia hebrea. Rut era una princesa moabita —sin ascendencia judía— que, según el relato bíblico, abrazó por propia voluntad el judaísmo y se convirtió en bisabuela del rey David. “Esto rompe con todas las acusaciones infames de racismo”, señaló Grunblatt, al remarcar que tanto David como el Mashíaj descienden de una conversa al judaísmo.

La costumbre más extendida de Shavuot es acudir a la sinagoga para escuchar la lectura pública de los Diez Mandamientos desde un antiguo rollo manuscrito de la Torá. La convocatoria incluye a toda la comunidad: “desde bebés hasta ancianos, hombres y mujeres”, según describió Grunblatt, en un reflejo de la escena original del Sinaí donde nadie quedó excluido.

PUBLICIDAD

Otra práctica central es la vigilia de la primera noche estudiando Torá hasta el alba. La tradición busca reparar un episodio bíblico: según el relato, cuando llegó el momento de la entrega, Dios encontró dormidos a los antepasados del pueblo judío. Quedarse despierto es, desde entonces, una forma de “demostrar entusiasmo por recibir nuevamente el regalo más preciado de Dios”.

Otra práctica central es la vigilia de la primera noche estudiando Torá hasta el alba (Crédito: Santiago Saferstein)

La gastronomía de la festividad también tiene un significado preciso. Se consumen alimentos lácteos y dulces —torta de queso entre los más típicos— por dos razones complementarias. La primera es simbólica: así como la leche alimenta al bebé, la Torá nutre espiritualmente al ser humano. La segunda es numérica: el valor de la palabra hebrea jalav (leche) es 40, la misma cantidad de días que Moisés pasó en el monte Sinaí al recibir la Torá.

PUBLICIDAD

Los niños como garantes de la Torá

En la tradición de Shavuot, los niños ocupan un lugar central. Según relató Grunblatt, fue cuando el pueblo judío ofreció a sus hijos como garantes de la enseñanza —comprometiéndose a educarlos— que Dios entregó la Torá a los adultos. “La Torá de los adultos se sostiene cuando hay chicos y educación y hay continuidad”, subrayó el rabino.

Sobre esa base, Jabad Argentina organiza este año, en simultáneo con la lectura de los Diez Mandamientos, una Ice Cream Party en distintos puntos de Buenos Aires. Los niños que asistan recibirán helados y participarán de un gran sorteo con 100 superpremios, además de los obsequios individuales que cada uno recibirá por su presencia.

PUBLICIDAD

Dónde celebrar Shavuot en Buenos Aires: direcciones y horarios

Jabad Argentina habilitó cuatro puntos de encuentro para la celebración del viernes 22 de mayo. En Villa Crespo, la actividad se desarrollará en Charlotte Recepciones (Malabia 234) a las 14.30 horas. En Palermo, el encuentro será en Salguero Plaza (Salguero 2686), también a las 14.30. En Belgrano, la sede es Hebraica Sede Belgrano (Ciudad de la Paz 1062), con el mismo horario de inicio.

En Once, el punto de reunión es Majon Or Jaia (Ecuador 572), con inicio a las 15 horas. Además de estos cuatro espacios, todos los Batei Jabad de la ciudad recibirán a las familias para la lectura de los Diez Mandamientos. Las direcciones completas pueden consultarse en www.jabad.org.ar.

PUBLICIDAD

En cuanto a los horarios litúrgicos, el encendido de las velas de la festividad —a cargo de mujeres y niñas judías— está fijado para el jueves 21 a las 17.37 y el viernes 22 a las 17.36. La fiesta de Shavuot concluye el sábado 23 por la noche.