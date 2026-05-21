Crimen y Justicia

Vincularon el caso de la mujer asesinada a disparos en Comodoro Rivadavia a una interna de bandas criminales

Mariana Soledad Calfuquir, de 33 años, fue asesinada de varios disparos en la cabeza. Su pareja, Luis Damián Uribe, permanece internado tras haber sido operado de urgencia

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El hecho fue denunciado por una de las víctimas, quien pidió auxilió en la Seccional Séptima de Comodoro Rivadavia
El hecho fue denunciado por una de las víctimas, quien pidió auxilió en la Seccional Séptima de Comodoro Rivadavia

En una conferencia de prensa realizada este miércoles en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, el Ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, aseguró que el violento ataque, que dejó a una mujer muerta y a su pareja gravemente herida, estaría relacionado con el enfrentamiento que mantienen las bandas criminales locales. “Las consecuencias están a la vista”, apuntó.

El ataque ocurrió cerca de las 20:00 horas del martes, momentos después de que el vehículo Volkswagen Track gris, en donde circulaban Mariana Soledad Calfuquir (33) y Luis Damián Uribe (30), atravesara un retén policial en calles 12 de Octubre y Pensamientos. Según determinaron las autoridades, el tiroteo se desató apenas a dos cuadras de distancia de la Seccional Séptima.

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Los datos preliminares forenses indicaron que se habrían realizado al menos cuatro disparos con un arma de grueso calibre, sin que hubiera persecución previa. Uno de los proyectiles atravesó el parante de la puerta del conductor y fue el que provocó la muerte instantánea de la mujer.

Al ser consultado sobre el violento episodio, el ministro Iturrioz señaló que se trató de un ataque directo y premeditado contra personas asociadas a bandas delictivas. No obstante, aclaró que el blanco habría sido la pareja de la víctima, de quien descubrieron que tenía antecedentes penales, entre ellos, tres causas por robo registradas solo en mayo. En el caso de Calfuquir, su historial delictivo estaba limpio.

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Los disparos impactaron en los vidrios laterales del automóvil (Fuente: Crónica)
Los disparos impactaron en los vidrios laterales del automóvil (Fuente: Crónica)

De acuerdo con la información obtenida por Diario Crónica, el titular de la cartera de Seguridad y Justicia sostuvo que el hecho era “previsible” debido a la peligrosidad de los involucrados, quienes estarían vinculados a la misma organización criminal relacionada con el homicidio de Rodrigo Nieves y el ataque a Brenda Barra. No obstante, aseguró que Uribe “no va a hablar ni colaborar con la fiscalía”.

A raíz de esto, Iturrioz criticó abiertamente al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial por frenar una solicitud para realizar múltiples allanamientos en el marco de un plan para “sacar las armas de Comodoro”. Y recapituló: “Hace 15 días les dijimos que habíamos pedido 36 allanamientos; uno de esos era el de Uribe”.

“Teníamos como fundamento las fotos de él con armas que publica en redes sociales, con silenciadores de factura casera y municiones”, apuntó el ministro chubutense, tras indicar que fueron rechazados “20 de los 36 allanamientos”.

Luego de que considerara que ninguno de los involucrados en esa investigación era considerado “un vecino respetable”, Iturrioz recriminó: “La Justicia nos dijo que a esos ‘pobres pibes’ no se los allanaba. Bueno, las consecuencias están a la vista”.

Uribe permanece internado en estado delicado
Uribe permanece internado en estado delicado

En relación con las versiones sobre el uso del vehículo para brindar servicios en una aplicación de traslados, el ministro precisó que la víctima era quien tenía la aplicación registrada a su nombre. Por este motivo, consideró que Uribe no podría haber sido chofer oficial debido a sus antecedentes penales y cuestionó que el acusado estuviera armado al momento de los hechos.

Los detalles del caso

El episodio fue reportado a la medianoche, cuando Uribe se presentó en la puerta de la Seccional Séptima en busca de ayuda. El hombre solicitó auxilio de manera desesperada, aunque Calfuquir ya se encontraba sin vida.

De acuerdo con el testimonio brindado por Uribe a los agentes policiales, el ataque ocurrió mientras trabajaba como conductor de una aplicación de viajes. Las víctimas fueron interceptadas y agredidas a balazos mientras se encontraban dentro del vehículo.

Al revisar el automóvil, la policía halló a Calfuquir sin vida en el asiento. Además, indicaron que el vehículo exhibía múltiples impactos de proyectil, principalmente en la ventanilla derecha, disparados desde el exterior hacia el interior del habitáculo.

Según ABC Diario, la mujer presentaba graves heridas en la cabeza, las cuales le provocaron la muerte. Por su parte, su pareja fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde fue sometida a una intervención quirúrgica debido a una herida de bala en la zona abdominal. Su estado de salud fue calificado como “de riesgo vital” y permanece en condición crítica.

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