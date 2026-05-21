Analizaron los celulares del entrenador imputado por abuso y estafa en Neuquén y rechazaron el pedido de libertad

La entrada del club donde trabajaba el entrenador acusado (Foto: LM Neuquén)

La investigación contra el entrenador del Club Unión Vecinal de Neuquén imputado por abuso sexual de menores y una estafa piramidal, avanzó en las últimas horas con nuevas medidas probatorias que complicarían aún más la situación del acusado.

D. E. M. permanecerá bajo prisión preventiva al menos hasta el 19 de julio próximo, fecha en la que se vence el plazo. De acuerdo a lo informado por LM Neuquén, los investigadores ya analizaron el 15% del contenido de los celulares del imputado y otros dispositivos electrónicos secuestrados, lo que llevó a la justicia a tomar la decisión de mantenerlo detenido. Entre las conversaciones analizadas, habría aparecido una que el hombre de 28 años mantuvo con la familia de una de las víctimas.

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En una audiencia realizada esta semana, la defensa solicitó la libertad del imputado tras el análisis de una Cámara Gesell. El juez Juan Pablo Encina rechazó el pedido al considerar que subsisten múltiples riesgos procesales que la defensa no logró rebatir y que esas evidencias no desvirtúan el resto del material probatorio reunido hasta el momento.

La abogada querellante Celina Fernández, representante de algunas de las víctimas, confirmó que no hubo nuevas denuncias formales en los últimos días, aunque no se descartan que puedan surgir más mientras se llevan a cabo las entrevistas con los afectados.

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“Hay una necesidad de hacer un trabajo lento para la toma de conciencia de ciertas actitudes, porque algunas conductas de grooming están muy naturalizadas. Son cuestiones muy complejas”, afirmó la letrada en diálogo con el portal neuquino. También se refirió al impacto que genera la dimensión del expediente: “A mí me impacta la magnitud de la situación. No es un hecho aislado, son muchos adolescentes en una edad sumamente complicada”

La fiscalía detectó que el entrenador había hecho transferencias de entre 300.000 y 600.000 pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso se inició a mediados de marzo a partir de la denuncia de un joven que habría sido alumno del entrenador. Ese primer testimonio habilitó que otros menores se animaran a declarar en Cámara Gesell, lo que derivó en la ampliación de cargos por tres hechos adicionales y en la extensión de la prisión preventiva a cuatro meses. Los hechos investigados se habrían extendido entre 2025 y comienzos de 2026.

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A partir de esas declaraciones, la Fiscalía identificó un mecanismo por el cual el entrenador habría realizado transferencias de entre 300.000 y 600.000 pesos, y ofrecido regalos, para ganarse la confianza de los adolescentes. Esos movimientos quedaron registrados en cuentas bancarias y en la plataforma Mercado Pago. El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid planteó que ese dinero habría funcionado como herramienta de acercamiento hacia los menores, sobre quienes D. E. M. tenía responsabilidad en el ámbito deportivo.

En paralelo, la Fiscalía investiga el origen de esos fondos. Una de las hipótesis centrales apunta a que el acusado habría montado varias estafas piramidales para financiar los regalos y transferencias destinados a los jóvenes. “El dinero obtenido en las estafas era el que se utilizaba para darle a los chicos”, afirmó Breide Obeid, quien descartó que se trate de una causa aislada.

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Lo acusan de grooming, exhibiciones obscenas, promoción de la prostitución, corrupción de menores y delitos informáticos. (Getty Images)

Los cargos que pesan sobre el profesor incluyen grooming, exhibiciones obscenas, promoción de la prostitución, corrupción de menores y delitos informáticos. En algunos casos, se analiza si los abusos ocurrieron durante entrenamientos, viajes y concentraciones. Además, varios testimonios habrían revelado que el sospechoso intentó acceder a otras instituciones deportivas de la zona, con el argumento de financiar mejoras en sus instalaciones, según sostuvo LM Neuquén.

Para evitar la revictimización de los jóvenes, la Fiscalía activó protocolos específicos que establecen la realización de las entrevistas a través de la Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente, junto al cuerpo médico forense y equipos interdisciplinarios. “El objetivo es cuidarlos. La primera intervención es de contención, no de investigación”, remarcó Breide Obeid.

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