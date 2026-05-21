Política

El PJ Federal hará un nuevo encuentro para consolidar su armado político y su programa económico

El encuentro será en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Aún no hay fecha exacta definida. Quieren enfocar el tratamiento de temas por regiones y que el espacio se mantenga activo

Guardar
Google icon
Gran grupo de hombres y mujeres de pie en varias filas, mirando al frente. Detrás, una gran pantalla azul con la bandera argentina y el Sol de Mayo
El encuentro del PJ Federal en Parque Norte (Maximiliano Luna)

El PJ Federal, que tomó forma durante los primeros meses de este año y tuvo su presentación el 1 de mayo en Parque Norte, avanza hacia un nuevo encuentro de dirigentes del interior del país, con el objetivo de consolidar el espacio político y profundizar el debate sobre el programa económico y político que pretenden poner sobre la mesa del peronismo nacional en la antesala de las elecciones presidenciales.

El encuentro está programado para que se realice en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, antes del Mundial. Hasta el momento, no hay una fecha definida con exactitud. Depende, en gran medida, de la agenda de un grupo importante de intendentes de la provincia. La intención es que el peronismo entrerriano, que en su mayoría está ordenado, esté presente en el encuentro.

PUBLICIDAD

La actividad la está organizando la mesa chica del esquema político, integrada por Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos, Federico Achával y Guillermo Michel. Este último, que fue candidato a diputado nacional en las elecciones del año pasado, es quien está más encima del armado territorial y la coordinación con la dirigencia local.

Los organizadores aspiran a que el plenario se realice antes de que comience el Mundial de fútbol, el 11 de junio. Entienden, como casi todos en la política, que durante el campeonato de selecciones habrá un foco puesto, casi en su totalidad, en lo que pase con la Selección y el resto de los equipos el mundo.

PUBLICIDAD

Múltiples personas sentadas en un escenario frente a una pantalla azul con el Sol de Mayo y el texto "el peronismo debate". Audiencia en primer plano oscuro
El peronismo federal busca darle volumen al armado territorial

Sin embargo, frente al apretado calendario previo al Mundial, existe la posibilidad que el encuentro se retrase. La impronta federal de la actividad los obliga a coordinar varias agendas para tener una presencia nutrida de dirigentes del interior del país. Lo cierto es que la voluntad del sector federal es concretar el encuentro apenas se pueda para darle continuidad al debate planteado en Parque Norte.

En el caso de Entre Ríos, la intención es que la temática que se debata esté íntegramente vinculada a la región. El foco central será la agroindustria y el sector productivo. El centro del país, el campo, las economías locales, las pymes. Quieren achicar los márgenes del debate para que el contenido y las conclusiones sean más específicas. Quieren tratar el aspecto productivo del modelo económico.

Existe en el seno de la corriente federal la idea de llevar el debate a provincias donde el peronismo no gobierna, donde ha sufrido el castigo de los votos en las últimas dos elecciones. “Tenemos que ir a los lugares adónde al peronismo le cuesta más, no donde estemos cómodos”, explicaron en el nuevo espacio político.

Otro encuentro se está empezando a armar en Santa Fe, de la mano del senador nacional Marcelo Lewandowski, quien está cada vez más integrado a la mesa de organización del PJ Federal. El legislador lidera un sector del peronismo santafesino, que está muy subdividido y atravesado por internas. Es la principal referencia de la provincia que hay dentro del armado federal.

Adán Bahl y Guillermo Michel
Adán Bahl y Guillermo Michel, los dos legisladores entrerrianos que están metidos en el armado del nuevo encuentro federal

En ese grupo de dirigentes consideran que el peronismo debe recuperar la confianza de los sectores productivos y agro industriales, y empezara discutir los temas sensibles que rodean el vínculo sinuoso entre las gestiones peronistas y el campo, como es el caso de las retenciones. Entienden que sin el acompañamiento del corazón productivo del país, no existe un programa económico viable para un eventual gobierno justicialista.

En el PJ Federal remarcan, como bandera identitaria, que el peronismo debe llevar adelante una política con orden macroeconómico y que las PASO serán determinantes para poder legitimar al futuro candidato de la oposición. Una postura igual a la que varios dirigentes del interior dejaron en claro durante el congreso del PJ Nacional, donde predominan los nombres propios del kirchnerismo.

El nuevo espacio busca consolidarse en el escenario político del peronismo, mantener activa la discusión sobre un nuevo programa de gobierno que impulsó el Día del Trabajador y darle continuidad al armado territorial, de impronta federal, en el interior del país. En paralelo al kirchnerismo, pero sin lanzar dardos venenosos, acumula a dirigentes del interior que buscan resguardo entre los vaivenes de un peronismo que intenta reiventarse.

Temas Relacionados

PeronismoKirchnerismoElecciones 2027PJ FederalSanta FeGuillermo MichelVictoria Tolosa PazJuan Manuel OlmosAxel KicillofCristina KirchnerÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Axel Kicillof se lanza en busca del voto joven para disputarle un electorado clave a los libertarios

El sábado 6 de junio lanzará con un acto en San Martín el MDF Juventud. Se suma al MDF Ciencia y Universidades, Mujeres y Diversidades y Salud, que también se lanzará la semana que viene. Quiénes están detrás de la composición de las “nuevas canciones”

Axel Kicillof se lanza en busca del voto joven para disputarle un electorado clave a los libertarios

“Tocamos un piso”: el Gobierno registra un repunte en su imagen, pero advierten por la situación política

Una leve mejora en las encuestas brinda alivio a sectores oficiales preocupados por la percepción pública, mientras persisten tensiones políticas, recortes presupuestarios y desafíos en la relación con las provincias aliadas

“Tocamos un piso”: el Gobierno registra un repunte en su imagen, pero advierten por la situación política

Con Adorni casi descartado y Bullrich lanzada, el Gobierno aún es cauto para definir al candidato en CABA

La cúpula libertaria todavía no comenzó a discutir opciones, a pesar de que la senadora empezó a hacer campaña. La palabra final la tendrá Karina Milei. El factor Jorge Macri y los nuevos actores que aparecen enfrente

Con Adorni casi descartado y Bullrich lanzada, el Gobierno aún es cauto para definir al candidato en CABA

El Congreso de EEUU alertó sobre la pesca ilegal china en la región: los casos que relevó en Argentina

Un informe bipartidista del Capitolio advirtió que Pekín usa su flota pesquera como herramienta de presión diplomática en el hemisferio. La mención al G20 de 2018 en Buenos Aires

El Congreso de EEUU alertó sobre la pesca ilegal china en la región: los casos que relevó en Argentina

Julio María Sanguinetti a los 90 años: “Te van a mandar a cuidar a los nietos. No, no, inventate otra vida”

El dos veces presidente del Uruguay lo dice alto y claro: no hay que abandonar la actividad. Él mismo es un ejemplo de esa longevidad activa tan pregonada actualmente. Y, aunque tiene cuatro nietos, cree que los silvers no deben limitarse a la función de abuelos

Julio María Sanguinetti a los 90 años: “Te van a mandar a cuidar a los nietos. No, no, inventate otra vida”

DEPORTES

El velero argentino “Matrero” empieza a competir en las principales regatas mediterráneas

El velero argentino “Matrero” empieza a competir en las principales regatas mediterráneas

Las posturas de Boca Juniors y Paulo Dybala: ¿puede caerse su pase y renovar en la Roma?

Fue campeón con Boca, ascendió con Racing y trabajó como pizzero y vendiendo diarios: “Lloré mucho cuando dejé el fútbol”

8 frases de Coudet tras el empate de River ante Bragantino: el desgaste en los rivales, la vuelta de Armani y la final con Belgrano

Las historias de Lautaro Pereyra y Jonathan Spiff, los juveniles que alegraron a River en el empate ante Bragantino

TELESHOW

El impactante regreso de Andrea del Boca en Gran Hermano: así fue su vuelta a la casa

El impactante regreso de Andrea del Boca en Gran Hermano: así fue su vuelta a la casa

La tajante decisión de Mavinga al determinar si Carmiña reingresaría o no a Gran Hermano tras sus comentarios racistas

El sorpresivo regreso de Pity Álvarez en el Chori Ride: rock, pandereta y un guiño de Andrés Calamaro

La salida al teatro de Wanda Nara junto a su mamá y sus hijas tras las criticas por su triunfo en los Martín Fierro

Repechaje, nuevos participantes y figuras polémicas en Gran Hermano Generación Dorada: todos los ingresos de la noche

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de El Salvador apuesta por el riego para aumentar siembra de maíz ante el “Súper Niño”

El gobierno de El Salvador apuesta por el riego para aumentar siembra de maíz ante el “Súper Niño”

El Salvador busca extender el subsidio al gas para amortiguar el impacto en la economía doméstica hasta 2027

Honduras supera los 100 femicidios en 2026 tras brutal crimen de mujer embarazada en Tegucigalpa

Sentencian a guatemalteco en California por explotar sexualmente a sus sobrinos

Más de 560 mil familias ponen el plato de comida gracias a la gestión del IMA, afirma el gobierno panameño