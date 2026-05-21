El PJ Federal hará un nuevo encuentro para consolidar su armado político y su programa económico

El encuentro del PJ Federal en Parque Norte (Maximiliano Luna)

El PJ Federal, que tomó forma durante los primeros meses de este año y tuvo su presentación el 1 de mayo en Parque Norte, avanza hacia un nuevo encuentro de dirigentes del interior del país, con el objetivo de consolidar el espacio político y profundizar el debate sobre el programa económico y político que pretenden poner sobre la mesa del peronismo nacional en la antesala de las elecciones presidenciales.

El encuentro está programado para que se realice en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, antes del Mundial. Hasta el momento, no hay una fecha definida con exactitud. Depende, en gran medida, de la agenda de un grupo importante de intendentes de la provincia. La intención es que el peronismo entrerriano, que en su mayoría está ordenado, esté presente en el encuentro.

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La actividad la está organizando la mesa chica del esquema político, integrada por Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos, Federico Achával y Guillermo Michel. Este último, que fue candidato a diputado nacional en las elecciones del año pasado, es quien está más encima del armado territorial y la coordinación con la dirigencia local.

Los organizadores aspiran a que el plenario se realice antes de que comience el Mundial de fútbol, el 11 de junio. Entienden, como casi todos en la política, que durante el campeonato de selecciones habrá un foco puesto, casi en su totalidad, en lo que pase con la Selección y el resto de los equipos el mundo.

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El peronismo federal busca darle volumen al armado territorial

Sin embargo, frente al apretado calendario previo al Mundial, existe la posibilidad que el encuentro se retrase. La impronta federal de la actividad los obliga a coordinar varias agendas para tener una presencia nutrida de dirigentes del interior del país. Lo cierto es que la voluntad del sector federal es concretar el encuentro apenas se pueda para darle continuidad al debate planteado en Parque Norte.

En el caso de Entre Ríos, la intención es que la temática que se debata esté íntegramente vinculada a la región. El foco central será la agroindustria y el sector productivo. El centro del país, el campo, las economías locales, las pymes. Quieren achicar los márgenes del debate para que el contenido y las conclusiones sean más específicas. Quieren tratar el aspecto productivo del modelo económico.

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Existe en el seno de la corriente federal la idea de llevar el debate a provincias donde el peronismo no gobierna, donde ha sufrido el castigo de los votos en las últimas dos elecciones. “Tenemos que ir a los lugares adónde al peronismo le cuesta más, no donde estemos cómodos”, explicaron en el nuevo espacio político.

Otro encuentro se está empezando a armar en Santa Fe, de la mano del senador nacional Marcelo Lewandowski, quien está cada vez más integrado a la mesa de organización del PJ Federal. El legislador lidera un sector del peronismo santafesino, que está muy subdividido y atravesado por internas. Es la principal referencia de la provincia que hay dentro del armado federal.

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Adán Bahl y Guillermo Michel, los dos legisladores entrerrianos que están metidos en el armado del nuevo encuentro federal

En ese grupo de dirigentes consideran que el peronismo debe recuperar la confianza de los sectores productivos y agro industriales, y empezara discutir los temas sensibles que rodean el vínculo sinuoso entre las gestiones peronistas y el campo, como es el caso de las retenciones. Entienden que sin el acompañamiento del corazón productivo del país, no existe un programa económico viable para un eventual gobierno justicialista.

En el PJ Federal remarcan, como bandera identitaria, que el peronismo debe llevar adelante una política con orden macroeconómico y que las PASO serán determinantes para poder legitimar al futuro candidato de la oposición. Una postura igual a la que varios dirigentes del interior dejaron en claro durante el congreso del PJ Nacional, donde predominan los nombres propios del kirchnerismo.

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El nuevo espacio busca consolidarse en el escenario político del peronismo, mantener activa la discusión sobre un nuevo programa de gobierno que impulsó el Día del Trabajador y darle continuidad al armado territorial, de impronta federal, en el interior del país. En paralelo al kirchnerismo, pero sin lanzar dardos venenosos, acumula a dirigentes del interior que buscan resguardo entre los vaivenes de un peronismo que intenta reiventarse.