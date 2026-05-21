Mundo

Hezbollah lanzó un nuevo ataque con drones contra soldados israelíes en el sur del Líbano: al menos siete heridos

El personal militar fue trasladado a un centro hospitalario luego de que sufrieran lesiones de diversa consideración. Benjamin Netanyahu, declaró que Israel está “manteniendo territorio” en la región libanesa

Guardar
Google icon
Una explosión en el sur de Líbano (Europa Press/Archivo)
Una explosión en el sur de Líbano (Europa Press/Archivo)

El Ejército de Israel informó este miércoles que una de sus soldados resultó gravemente herida y otros seis miembros del cuerpo de seguridad sufrieron lesiones de diversa consideración tras el impacto de un dron en el sur de Líbano, lanzado por el grupo terroristas Hezbollah.

La zona sigue registrando enfrentamientos entre soldados israelíes y la organización apoyada por el régimen de Irán, a pesar del alto el fuego vigente desde mediados de abril y prorrogado en dos ocasiones.

PUBLICIDAD

Según la autoridad castrense, además de la soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que permanece en estado grave, el ataque causó heridas de gravedad media a un oficial de combate y a dos combatientes más. Un oficial de combate y otros dos soldados también resultaron heridos de manera leve.

La combatiente y los combatientes fueron evacuados para recibir atención médica en el hospital y se informó a sus familias”, señaló el Ejército israelí en redes sociales.

PUBLICIDAD

Las hostilidades a gran escala comenzaron el 2 de marzo, después de lanzamientos de proyectiles de Hezbollah contra Israel en respuesta a la ofensiva del 28 de febrero de Israel y Estados Unidos contra Irán.

“La combatiente y los combatientes fueron evacuados para recibir atención médica en el hospital y se informó a sus familias”, informó el Ejército israelí (Europa Press)
“La combatiente y los combatientes fueron evacuados para recibir atención médica en el hospital y se informó a sus familias”, informó el Ejército israelí (Europa Press)

Previamente, las partes habían acordado un alto el fuego en noviembre de 2024, tras trece meses de combates iniciados por los ataques del 7 de octubre de 2023. Desde entonces, Israel continuó con su ofensiva y mantuvo la presencia de militares en varios puntos del sur de Líbano. El Gobierno libanés informó este miércoles que los ataques del ejército israelí contra su territorio desde el 2 de marzo dejaron 9.362 heridos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que Israel está “manteniendo territorio, despejando territorio, protegiendo a las comunidades israelíes, pero también luchando contra un enemigo que intenta engañarnos”. A su vez, subrayó el desafío de neutralizar los drones FPV, utilizados de manera creciente por Hezbollah para atacar a las fuerzas israelíes.

Los más recientes intercambios de disparos ocurrieron tras una tercera ronda de negociaciones en Washington entre enviados de Israel y Líbano, en la que se acordó prorrogar el alto el fuego. Estas conversaciones fueron repetidamente cuestionadas por el grupo respaldado por Teherán.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (ILIA YEFIMOVICH/REUTERS/Archivo)
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (ILIA YEFIMOVICH/REUTERS/Archivo)

“El camino de las negociaciones directas que las autoridades libanesas han mantenido con el enemigo israelí... las ha llevado por un camino sin salida que no dará como resultado más que una concesión tras otra”, afirmó el domingo pasado el legislador de Hezbolá, Hussein Hajj Hassan. Añadió que “ni ellos ni nadie más podrá llevar a cabo lo que el enemigo quiere, especialmente en lo que respecta al desarme de la resistencia”, y sostuvo que las autoridades estaban generando “grandes problemas” para el país.

Por su parte, desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que continúa a la espera de respuestas de Irán en el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra. “Si no obtenemos las respuestas correctas, todo se precipitará muy rápidamente. Todos estamos listos para actuar. Tenemos que obtener las respuestas correctas; tendrían que ser respuestas totalmente buenas, al 100 %”.

Consultado sobre su conversación con Benjamín Netanyahu sobre una posible reanudación de los ataques contra Irán, Trump aseguró que el dirigente israelí “hará todo” lo que él le pida. “Él hará todo lo que yo quiera que haga. Es un admirador muy, muy leal”, remarcó.

El martes, Trump había dado un nuevo ultimátum a Irán para alcanzar en los próximos días un acuerdo que ponga fin al conflicto, en medio de un alto el fuego iniciado el 8 de abril que permitió avanzar en negociaciones que permanecen estancadas.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaGuerra en Medio OrienteHezbollahIsraelEstados UnidosLíbanoFDI

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La salud de la princesa Bajrakitiyabha, hija del rey de Tailandia, empeoró tras 41 meses internada: “Signos vitales inestables”

“Su estado ha seguido deteriorándose”, reza el nuevo comunicado del Gran Palacio de Bangkok, el cual añadió que la infección se volvió “incontrolable y afectó a otros órganos”

La salud de la princesa Bajrakitiyabha, hija del rey de Tailandia, empeoró tras 41 meses internada: “Signos vitales inestables”

En Teherán, el régimen iraní convirtió la exhibición de armamento en parte del paisaje urbano

Las exposiciones de misiles y la instrucción pública para el uso de fusiles, lejos de ser episodios aislados, representan el esfuerzo de las autoridades del país persa por convertir la militarización en parte de la vida cotidiana

En Teherán, el régimen iraní convirtió la exhibición de armamento en parte del paisaje urbano

El régimen de Irán impuso una nueva “zona de supervisión” en el estrecho de Ormuz tras anunciar peajes para buques

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGS) anunció la delimitación para un mayor control sobre la navegación en el paso estratégico actualmente bloqueado por el régimen

El régimen de Irán impuso una nueva “zona de supervisión” en el estrecho de Ormuz tras anunciar peajes para buques

Crece la tensión en Medio Oriente: Irán estudia la última propuesta de EEUU y Trump asegura que las negociaciones están “al límite”

Ambas partes continúan intercambiando mensajes a través de Pakistán, en medio de un proceso diplomático aún abierto y bajo la amenaza de una nueva escalada militar. “Si no obtenemos las respuestas adecuadas, todo irá muy rápido. Estamos todos listos para actuar”, advirtió Trump

Crece la tensión en Medio Oriente: Irán estudia la última propuesta de EEUU y Trump asegura que las negociaciones están “al límite”

Diez años, 1.800 millones de dólares y trenes sin conductor: así es el tren que quiere transformar Astaná

La capital kazaja inauguró su sistema ferroviario con 18 estaciones, capacidad para 600 pasajeros por formación y una tarifa de apenas 43 centavos de dólar

Diez años, 1.800 millones de dólares y trenes sin conductor: así es el tren que quiere transformar Astaná
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La DGT revelará el porcentaje de aprobado de todas las autoescuelas

La DGT revelará el porcentaje de aprobado de todas las autoescuelas

Analizaron los celulares del entrenador imputado por abuso y estafa en Neuquén y rechazaron el pedido de libertad

‘¡La novia!’ llega a plataformas: dónde y cuándo ver la película de Jesse Buckley con Christian Bale como el monstruo de Frankenstein

El Supremo absuelve a un militar acusado de adulterar una prueba de orina al no haber sido informado del resultado del análisis

Vincularon el caso de la mujer asesinada a disparos en Comodoro Rivadavia a una interna de bandas criminales

INFOBAE AMÉRICA

La salud de la princesa Bajrakitiyabha, hija del rey de Tailandia, empeoró tras 41 meses internada: “Signos vitales inestables”

La salud de la princesa Bajrakitiyabha, hija del rey de Tailandia, empeoró tras 41 meses internada: “Signos vitales inestables”

En Teherán, el régimen iraní convirtió la exhibición de armamento en parte del paisaje urbano

El régimen de Irán impuso una nueva “zona de supervisión” en el estrecho de Ormuz tras anunciar peajes para buques

Crece la tensión en Medio Oriente: Irán estudia la última propuesta de EEUU y Trump asegura que las negociaciones están “al límite”

El gobierno de El Salvador apuesta por el riego para aumentar siembra de maíz ante el “Súper Niño”

ENTRETENIMIENTO

‘Las aventuras de Cliff Booth’ tendrá un estreno exclusivo en IMAX un mes antes de llegar a Netflix

‘Las aventuras de Cliff Booth’ tendrá un estreno exclusivo en IMAX un mes antes de llegar a Netflix

La nueva ‘Supergirl’, Milly Alcock, preparada para convertirse en la superheroína que rompa los esquema del universo DC: “Va a ser muy punk”

Rihanna protagoniza una sensual campaña de Savage X Fenty con diseño de fresas

Kim Kardashian revela que toma hasta 35 suplementos al día en su rutina de bienestar

La guionista de ‘The Resident’ acusa a la ABC de replicar su idea para el nuevo spin-off de ‘Grey’s Anatomy’