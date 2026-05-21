Hezbollah lanzó un nuevo ataque con drones contra soldados israelíes en el sur del Líbano: al menos siete heridos

Una explosión en el sur de Líbano (Europa Press/Archivo)

El Ejército de Israel informó este miércoles que una de sus soldados resultó gravemente herida y otros seis miembros del cuerpo de seguridad sufrieron lesiones de diversa consideración tras el impacto de un dron en el sur de Líbano, lanzado por el grupo terroristas Hezbollah.

La zona sigue registrando enfrentamientos entre soldados israelíes y la organización apoyada por el régimen de Irán, a pesar del alto el fuego vigente desde mediados de abril y prorrogado en dos ocasiones.

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Según la autoridad castrense, además de la soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que permanece en estado grave, el ataque causó heridas de gravedad media a un oficial de combate y a dos combatientes más. Un oficial de combate y otros dos soldados también resultaron heridos de manera leve.

“La combatiente y los combatientes fueron evacuados para recibir atención médica en el hospital y se informó a sus familias”, señaló el Ejército israelí en redes sociales.

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Las hostilidades a gran escala comenzaron el 2 de marzo, después de lanzamientos de proyectiles de Hezbollah contra Israel en respuesta a la ofensiva del 28 de febrero de Israel y Estados Unidos contra Irán.

“La combatiente y los combatientes fueron evacuados para recibir atención médica en el hospital y se informó a sus familias”, informó el Ejército israelí (Europa Press)

Previamente, las partes habían acordado un alto el fuego en noviembre de 2024, tras trece meses de combates iniciados por los ataques del 7 de octubre de 2023. Desde entonces, Israel continuó con su ofensiva y mantuvo la presencia de militares en varios puntos del sur de Líbano. El Gobierno libanés informó este miércoles que los ataques del ejército israelí contra su territorio desde el 2 de marzo dejaron 9.362 heridos.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que Israel está “manteniendo territorio, despejando territorio, protegiendo a las comunidades israelíes, pero también luchando contra un enemigo que intenta engañarnos”. A su vez, subrayó el desafío de neutralizar los drones FPV, utilizados de manera creciente por Hezbollah para atacar a las fuerzas israelíes.

Los más recientes intercambios de disparos ocurrieron tras una tercera ronda de negociaciones en Washington entre enviados de Israel y Líbano, en la que se acordó prorrogar el alto el fuego. Estas conversaciones fueron repetidamente cuestionadas por el grupo respaldado por Teherán.

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (ILIA YEFIMOVICH/REUTERS/Archivo)

“El camino de las negociaciones directas que las autoridades libanesas han mantenido con el enemigo israelí... las ha llevado por un camino sin salida que no dará como resultado más que una concesión tras otra”, afirmó el domingo pasado el legislador de Hezbolá, Hussein Hajj Hassan. Añadió que “ni ellos ni nadie más podrá llevar a cabo lo que el enemigo quiere, especialmente en lo que respecta al desarme de la resistencia”, y sostuvo que las autoridades estaban generando “grandes problemas” para el país.

Por su parte, desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que continúa a la espera de respuestas de Irán en el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra. “Si no obtenemos las respuestas correctas, todo se precipitará muy rápidamente. Todos estamos listos para actuar. Tenemos que obtener las respuestas correctas; tendrían que ser respuestas totalmente buenas, al 100 %”.

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Consultado sobre su conversación con Benjamín Netanyahu sobre una posible reanudación de los ataques contra Irán, Trump aseguró que el dirigente israelí “hará todo” lo que él le pida. “Él hará todo lo que yo quiera que haga. Es un admirador muy, muy leal”, remarcó.

El martes, Trump había dado un nuevo ultimátum a Irán para alcanzar en los próximos días un acuerdo que ponga fin al conflicto, en medio de un alto el fuego iniciado el 8 de abril que permitió avanzar en negociaciones que permanecen estancadas.

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(Con información de Europa Press)