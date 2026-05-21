Política

Axel Kicillof se lanza en busca del voto joven para disputarle un electorado clave a los libertarios

El sábado 6 de junio lanzará con un acto en San Martín el MDF Juventud. Se suma al MDF Ciencia y Universidades, Mujeres y Diversidades y Salud, que también se lanzará la semana que viene. Quiénes están detrás de la composición de las “nuevas canciones”

Guardar
Google icon
Tres personas sonríen mientras sostienen cajas con el logo 'Conectar Igualdad Bonaerense' frente a un edificio con la inscripción 'Polo Universitario Gral. Las Heras'
Axel Kicillof va en busca del voto joven

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, avanza en su plan de expansión y construcción política hacia las elecciones del año que viene y en las próximas dos semanas encabezará el lanzamiento de ramas internas dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Primero será el MDF Salud, el jueves que viene, y luego el 6 de junio, el MDF Juventudes, lo que sugiere una novedad e, indefectiblemente, un campo de disputa en la discusión interna del peronismo; puntualmente con La Cámpora, la gran organización cuyo origen también fue de base juvenil, pero de una expresión netamente kirchnerista.

En el emergente del armado de Kicillof, los espacios de militancia juvenil también entraron en disputa en el marco de la discusión interna del PJ. De hecho, con la nueva composición del consejo partidario del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires (PJ), el MDF logró presencia en la rama juvenil del consejo. Allí se inscriben, como titulares, Aylén Katopodis y Constanza Schumkler. La primera tiene militancia en San Martín, está a cargo de la secretaría de Juventud del PJ del distrito de la Primera sección electoral y será una de las anfitrionas del encuentro del próximo 6 de junio. Abogada con medalla de oro, es la hija del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, Gabriel Katopodis. Mientras que Schmukler es consejera escolar de Vicente López por el peronismo y también forma parte del PJ que preside Kicillof. Milita en Descamisados.

PUBLICIDAD

Tanto Katopodis como Schmukler están en la rama Juvenil del PJ bonaerense. También está en ese ámbito, como suplente, Sol Maluendez, concejal de la ciudad de La Plata. Fue directora de Juventudes de la capital bonaerense y en las elecciones del 2025, la candidata más joven que ofreció el peronismo. Además de Helena Gela, integrante de la Juventud Universitaria Peronista, espacio que actualmente preside la Federación Universitaria La Plata (FULP).

Axel Kicillof y Aylen Katopodis
Kicillof en la última reunión del PJ bonaerense con las integrantes de la rama juvenil del partido, Coni Schmukler, Aylén Katopodis, Sol Malundez y Helena Gela

Las dos caras más visibles del MDF Juventud son las de la directora provincial de Juventudes, Ayelén López, y la directora de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal, del ministerio de Trabajo bonaerense, Macarena Kunkel. De pasado en La Cámpora, López milita desde hace años con el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los más instigadores de la conformación de un espacio de militancia juvenil que promueva la figura de Kicillof.

PUBLICIDAD

“Axel fue uno de los pocos que salió airoso de la catástrofe electoral de 2023. Eso lo posiciona como una referencia central para lo que viene”, había dicho Kunkel tiempo atrás en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco. En esa conversación también se refirió a la interna y planteó que le costaba “entender por qué no defienden” a Kicillof.

“Axel no genera divisiones, tiene equilibrio, escucha y está comprometido día a día con la gestión. No alcanza con resistir, hay que construir esperanza, y él representa esa posibilidad”, subrayaba.

Aunque viene repitiendo que “no es momento de candidaturas”, en los últimos actos que encabezó Kicillof quienes lo antecedieron en la palabra lo proclamaron como el postulante a la presidencia por el peronismo en 2027. Todo, en medio de la discusión e interna en la que está anclado el peronismo desde la derrota electoral a nivel nacional en 2023. El viernes pasado, cuando fue el lanzamiento del MDF Mujeres y Diversidades, la ministra de esa área, Estela Díaz, pidió por la libertad de Cristina Kirchner, de Milagros Sala, pero aclaró: “Están bien los carteles y las denuncias que tengamos que hacer, pero el camino de fondo para transformar lo que está ocurriendo en la Argentina lo está encabezando Axel Kicillof".

Axel Kicillof Estela Díaz Cristina Álvarez Rodríguez, acto mujeres y diversidades
Kicillof lanzó el MDF Educación, Ciencia y Universidad, Mujeres y Diversidades y ahora hará lo propio con la rama Salud y Juventudes

Más directa fue la vicegobernadora, Verónica Magario, que en ese mismo acto le dijo al mandatario provincial: “Todas las mujeres que estamos acá vamos a empezar una cruzada, pero queremos pedirte que esa cruzada sea para que vos seas el próximo presidente de los argentinos”.

“El MDF Juventud lo integran sectores estudiantes, secundarios, universitarios, estudiantes en general que militan en sus sectores estudiantiles, organizaciones sociales y políticas”, dicen desde el sector que el 6 de junio se reunirá en San Martín. También plantearon ante Infobae que desde hace un tiempo que estos espacios vienen reuniéndose y construyendo una mesa que ya existe dentro del MDF a nivel general y ahora buscarán aglutinar bajo el sello Juventud.

Por su parte, el MDF Salud, será presentado el jueves de la semana que viene con un encuentro en el Pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La Plata. Hay distintas referencias en ese espacio. Una de las caras visibles el ex ministro de Salud bonaerense y también de la Nación durante la presidencia de Cristina Kirchner, Daniel Gollan.

La aceleración del armado de Kicillof con los lanzamientos de las ramas del MDF, se da en paralelo a distintos episodios en el marco de la discusión peronista. Al altercado en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata cuando en un acto del PJ en el que iba a hablar Kicillof un grupo de personas le empezó a reclamar que se exprese por la situación de Cristina Kirchner, se le sumaron los carteles que desde la agrupación La Patria es el Otro -que coordina Larroque- se pegaron en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires con la leyenda “Axel o Milei”. Esos mismos afiches luego fueron grafitados con la consigna “Cristina Libre”.

El lunes, en medio de la tensión, Kicillof compartió un acto con la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout, una de las referencias K en la ciudad de La Plata. Fue la inauguración del Museo Emilio Petorutti. Al llegar, militantes de UPCN empezaron a corear “Axel Presidente”. Acaso, aunque Kicillof le esquive, el mismo cántico asomará en los actos que tiene por delante el MDF.

Temas Relacionados

Axel KicillofLa CámporaMDF JuventudCristina KirchnerAylén KatopodisMacarena KunkelAyelén LópezProvincia de Buenos AiresÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Tocamos un piso”: el Gobierno registra un repunte en su imagen, pero advierten por la situación política

Una leve mejora en las encuestas brinda alivio a sectores oficiales preocupados por la percepción pública, mientras persisten tensiones políticas, recortes presupuestarios y desafíos en la relación con las provincias aliadas

“Tocamos un piso”: el Gobierno registra un repunte en su imagen, pero advierten por la situación política

Con Adorni casi descartado y Bullrich lanzada, el Gobierno aún es cauto para definir al candidato en CABA

La cúpula libertaria todavía no comenzó a discutir opciones, a pesar de que la senadora empezó a hacer campaña. La palabra final la tendrá Karina Milei. El factor Jorge Macri y los nuevos actores que aparecen enfrente

Con Adorni casi descartado y Bullrich lanzada, el Gobierno aún es cauto para definir al candidato en CABA

El Congreso de EEUU alertó sobre la pesca ilegal china en la región: los casos que relevó en Argentina

Un informe bipartidista del Capitolio advirtió que Pekín usa su flota pesquera como herramienta de presión diplomática en el hemisferio. La mención al G20 de 2018 en Buenos Aires

El Congreso de EEUU alertó sobre la pesca ilegal china en la región: los casos que relevó en Argentina

Julio María Sanguinetti a los 90 años: “Te van a mandar a cuidar a los nietos. No, no, inventate otra vida”

El dos veces presidente del Uruguay lo dice alto y claro: no hay que abandonar la actividad. Él mismo es un ejemplo de esa longevidad activa tan pregonada actualmente. Y, aunque tiene cuatro nietos, cree que los silvers no deben limitarse a la función de abuelos

Julio María Sanguinetti a los 90 años: “Te van a mandar a cuidar a los nietos. No, no, inventate otra vida”

Villarruel no confirmó si irá al Tedeum del 25 de mayo y se estira la definición de un reencuentro con Milei

Desde el entorno de la Vicepresidenta evitan precisar si asistirá a la oración religiosa que se celebrará el feriado en la Catedral Metopolitana de Buenos Aires. Los antecedentes y la gélida relación

Villarruel no confirmó si irá al Tedeum del 25 de mayo y se estira la definición de un reencuentro con Milei

DEPORTES

Fue campeón con Boca, ascendió con Racing y trabajó como pizzero y vendiendo diarios: “Lloré mucho cuando dejé el fútbol”

Fue campeón con Boca, ascendió con Racing y trabajó como pizzero y vendiendo diarios: “Lloré mucho cuando dejé el fútbol”

8 frases de Coudet tras el empate de River ante Bragantino: el desgaste en los rivales, la vuelta de Armani y la final con Belgrano

Las historias de Lautaro Pereyra y Jonathan Spiff, los juveniles que alegraron a River en el empate ante Bragantino

Tras el empate ante RB Bragantino, qué necesita River Plate para clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana

River Plate empató 1-1 contra Bragantino y dio un paso clave para clasificarse a octavos de la Copa Sudamericana

TELESHOW

El impactante regreso de Andrea del Boca en Gran Hermano: así fue su vuelta a la casa

El impactante regreso de Andrea del Boca en Gran Hermano: así fue su vuelta a la casa

La tajante decisión de Mavinga al determinar si Carmiña reingresaría o no a Gran Hermano tras sus comentarios racistas

El sorpresivo regreso de Pity Álvarez en el Chori Ride: rock, pandereta y un guiño de Andrés Calamaro

La salida al teatro de Wanda Nara junto a su mamá y sus hijas tras las criticas por su triunfo en los Martín Fierro

Repechaje, nuevos participantes y figuras polémicas en Gran Hermano Generación Dorada: todos los ingresos de la noche

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de El Salvador apuesta por el riego para aumentar siembra de maíz ante el “Súper Niño”

El gobierno de El Salvador apuesta por el riego para aumentar siembra de maíz ante el “Súper Niño”

El Salvador busca extender el subsidio al gas para amortiguar el impacto en la economía doméstica hasta 2027

Honduras supera los 100 femicidios en 2026 tras brutal crimen de mujer embarazada en Tegucigalpa

Sentencian a guatemalteco en California por explotar sexualmente a sus sobrinos

Más de 560 mil familias ponen el plato de comida gracias a la gestión del IMA, afirma el gobierno panameño