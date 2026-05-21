Axel Kicillof se lanza en busca del voto joven para disputarle un electorado clave a los libertarios

Axel Kicillof va en busca del voto joven

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, avanza en su plan de expansión y construcción política hacia las elecciones del año que viene y en las próximas dos semanas encabezará el lanzamiento de ramas internas dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Primero será el MDF Salud, el jueves que viene, y luego el 6 de junio, el MDF Juventudes, lo que sugiere una novedad e, indefectiblemente, un campo de disputa en la discusión interna del peronismo; puntualmente con La Cámpora, la gran organización cuyo origen también fue de base juvenil, pero de una expresión netamente kirchnerista.

En el emergente del armado de Kicillof, los espacios de militancia juvenil también entraron en disputa en el marco de la discusión interna del PJ. De hecho, con la nueva composición del consejo partidario del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires (PJ), el MDF logró presencia en la rama juvenil del consejo. Allí se inscriben, como titulares, Aylén Katopodis y Constanza Schumkler. La primera tiene militancia en San Martín, está a cargo de la secretaría de Juventud del PJ del distrito de la Primera sección electoral y será una de las anfitrionas del encuentro del próximo 6 de junio. Abogada con medalla de oro, es la hija del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, Gabriel Katopodis. Mientras que Schmukler es consejera escolar de Vicente López por el peronismo y también forma parte del PJ que preside Kicillof. Milita en Descamisados.

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Tanto Katopodis como Schmukler están en la rama Juvenil del PJ bonaerense. También está en ese ámbito, como suplente, Sol Maluendez, concejal de la ciudad de La Plata. Fue directora de Juventudes de la capital bonaerense y en las elecciones del 2025, la candidata más joven que ofreció el peronismo. Además de Helena Gela, integrante de la Juventud Universitaria Peronista, espacio que actualmente preside la Federación Universitaria La Plata (FULP).

Kicillof en la última reunión del PJ bonaerense con las integrantes de la rama juvenil del partido, Coni Schmukler, Aylén Katopodis, Sol Malundez y Helena Gela

Las dos caras más visibles del MDF Juventud son las de la directora provincial de Juventudes, Ayelén López, y la directora de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal, del ministerio de Trabajo bonaerense, Macarena Kunkel. De pasado en La Cámpora, López milita desde hace años con el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los más instigadores de la conformación de un espacio de militancia juvenil que promueva la figura de Kicillof.

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“Axel fue uno de los pocos que salió airoso de la catástrofe electoral de 2023. Eso lo posiciona como una referencia central para lo que viene”, había dicho Kunkel tiempo atrás en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco. En esa conversación también se refirió a la interna y planteó que le costaba “entender por qué no defienden” a Kicillof.

“Axel no genera divisiones, tiene equilibrio, escucha y está comprometido día a día con la gestión. No alcanza con resistir, hay que construir esperanza, y él representa esa posibilidad”, subrayaba.

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Aunque viene repitiendo que “no es momento de candidaturas”, en los últimos actos que encabezó Kicillof quienes lo antecedieron en la palabra lo proclamaron como el postulante a la presidencia por el peronismo en 2027. Todo, en medio de la discusión e interna en la que está anclado el peronismo desde la derrota electoral a nivel nacional en 2023. El viernes pasado, cuando fue el lanzamiento del MDF Mujeres y Diversidades, la ministra de esa área, Estela Díaz, pidió por la libertad de Cristina Kirchner, de Milagros Sala, pero aclaró: “Están bien los carteles y las denuncias que tengamos que hacer, pero el camino de fondo para transformar lo que está ocurriendo en la Argentina lo está encabezando Axel Kicillof".

Kicillof lanzó el MDF Educación, Ciencia y Universidad, Mujeres y Diversidades y ahora hará lo propio con la rama Salud y Juventudes

Más directa fue la vicegobernadora, Verónica Magario, que en ese mismo acto le dijo al mandatario provincial: “Todas las mujeres que estamos acá vamos a empezar una cruzada, pero queremos pedirte que esa cruzada sea para que vos seas el próximo presidente de los argentinos”.

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“El MDF Juventud lo integran sectores estudiantes, secundarios, universitarios, estudiantes en general que militan en sus sectores estudiantiles, organizaciones sociales y políticas”, dicen desde el sector que el 6 de junio se reunirá en San Martín. También plantearon ante Infobae que desde hace un tiempo que estos espacios vienen reuniéndose y construyendo una mesa que ya existe dentro del MDF a nivel general y ahora buscarán aglutinar bajo el sello Juventud.

Por su parte, el MDF Salud, será presentado el jueves de la semana que viene con un encuentro en el Pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La Plata. Hay distintas referencias en ese espacio. Una de las caras visibles el ex ministro de Salud bonaerense y también de la Nación durante la presidencia de Cristina Kirchner, Daniel Gollan.

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La aceleración del armado de Kicillof con los lanzamientos de las ramas del MDF, se da en paralelo a distintos episodios en el marco de la discusión peronista. Al altercado en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata cuando en un acto del PJ en el que iba a hablar Kicillof un grupo de personas le empezó a reclamar que se exprese por la situación de Cristina Kirchner, se le sumaron los carteles que desde la agrupación La Patria es el Otro -que coordina Larroque- se pegaron en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires con la leyenda “Axel o Milei”. Esos mismos afiches luego fueron grafitados con la consigna “Cristina Libre”.

El lunes, en medio de la tensión, Kicillof compartió un acto con la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout, una de las referencias K en la ciudad de La Plata. Fue la inauguración del Museo Emilio Petorutti. Al llegar, militantes de UPCN empezaron a corear “Axel Presidente”. Acaso, aunque Kicillof le esquive, el mismo cántico asomará en los actos que tiene por delante el MDF.

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