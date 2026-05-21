Donald Trump anunció que mantendrá una conversación con el presidente de Taiwán, Lai Ching-te

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a la Base Conjunta Andrews, en Maryland (EE. UU.), el 20 de mayo de 2026 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que planea mantener una conversación con el presidente taiwanés, Lai Ching-te, mientras la Casa Blanca analiza la posibilidad de vender armas a la isla.

“Hablaré con él. Hablo con todo el mundo”, afirmó el mandatario estadounidense, quien también destacó su reciente reunión con el presidente chino Xi Jinping durante su visita de Estado a Beijing la semana pasada. “Nos ocuparemos de eso, del problema de Taiwán”, señaló Trump ante la prensa.

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Taiwán depende del respaldo estadounidense para disuadir cualquier eventual ataque chino y ha enfrentado presión para aumentar su gasto en defensa a través de inversiones en empresas estadounidenses.

Por su parte, presidente de Taiwán, Lai Ching-te, manifestó estar “dispuesto” a dialogar con Trump en lo que supondría un hecho sin precedentes entre líderes en ejercicio de ambos gobiernos y que podría poner en riesgo la estabilidad de las relaciones entre Washington y Beijing.

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“Además de estar comprometido a mantener el ‘statu quo’ estable en el estrecho de Taiwán, el presidente Lai también está dispuesto a entablar conversaciones con el presidente Trump”, señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán en un comunicado.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te (REUTERS)

Desde 1979, año en que Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Taipéi y las estableció con Beijing, los presidentes de ambos países no mantienen comunicaciones directas. De concretarse el diálogo, Lai trasladaría a Trump que el Gobierno taiwanés se mantiene “calmado” y “confiado” en la preservación del ‘statu quo’ en el Estrecho, y responsabilizaría a China de “socavar la paz y la estabilidad” en la zona.

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El mandatario taiwanés pediría al líder republicano que continúe con las transferencias de armas estadounidenses, consideradas “necesarias” para la seguridad de la isla y la estabilidad regional, y afirmaría que Taipéi ya es un “país soberano e independiente”.

“Ningún país tiene derecho a anexionar Taiwán. La población taiwanesa busca un estilo de vida libre y democrático, y la democracia y la libertad no deberían ser vistos como provocaciones”, plantearía Lai a Trump, según la Cancillería isleña.

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Estas declaraciones se conocen tras el anuncio de Trump de que trabajará para abordar el “problema de Taiwán” y su disposición a dialogar con Lai, reiterada luego de su visita a China y el encuentro con el líder Xi Jinping.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en una ceremonia de bienvenida con Xi Jinping, el 14 de mayo de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

China considera a la isla como una “parte inalienable” de su territorio e intensificó su campaña de presión para lograr la “reunificación nacional”, eje del proyecto político del líder chino. Estados Unidos, principal proveedor de armas a Taipéi, no mantiene vínculos diplomáticos formales con la isla, pero podría intervenir en caso de un conflicto con Pekín. En 2016, Trump habló por teléfono con la entonces presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, cuando era presidente electo, lo que generó malestar en China.

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Taiwán no será “sacrificado” ni “intercambiado” y tampoco renunciará a su modo de vida libre y democrático “bajo presión”, aseguró el presidente taiwanés tras la reciente cumbre celebrada en Beijing entre los presidentes de China y EEUU.

“Mientras China siga sin renunciar al uso de la fuerza para anexar Taiwán y continúe expandiendo su poder militar con el objetivo de cambiar el statu quo regional y entre ambos lados del Estrecho, es necesario que Estados Unidos continúe vendiendo armas a Taiwán”, aseveró el líder de la isla a través de su cuenta oficial de Facebook.

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El personal de tierra de la Fuerza Aérea de Taiwán maneja misiles para armar un avión de combate de fabricación nacional (EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)

Por otra parte, afirmó que Taiwán no será “sacrificada” ni “intercambiada” y que no renunciará a su modo de vida libre y democrático “bajo presión”.

En una entrevista con la cadena Fox News, Trump había revelado que mantuvo una extensa conversación con Xi sobre Taiwán y dejó en suspenso la aprobación de un paquete de armas para la isla, al considerar que representa una “muy buena ficha de negociación” para Washington. “Todavía no lo he aprobado, ya veremos qué pasa. Quizás lo haga, quizás no lo haga (...). Es una muy buena ficha de negociación para nosotros, son un montón de armas”, sostuvo.

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(Con información de AFP y EFE)