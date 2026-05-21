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El régimen de Irán impuso una nueva “zona de supervisión” en el estrecho de Ormuz tras anunciar peajes para buques

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGS) anunció la delimitación para un mayor control sobre la navegación en el paso estratégico actualmente bloqueado por el régimen

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Buques navegan por el estrecho de Ormuz, en Musandam (Omán), el 20 de mayo de 2026 (REUTERS)
Buques navegan por el estrecho de Ormuz, en Musandam (Omán), el 20 de mayo de 2026 (REUTERS)

El régimen iraní encargada de gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz definió una “zona de supervisión” para controlar la navegación en el paso, pocos días después de la creación del mecanismo que permitirá cobrar peajes a las embarcaciones que crucen la vía marítima, en el contexto del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) informó que el área delimitada por Teherán abarca “la línea que conecta Kuh e Mubarak, en Irán, con el sur de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos”, en la entrada oriental de Ormuz, hasta “la línea que conecta el extremo de la isla de Qeshm en Irán y Um al Quwain en Emiratos Árabes Unidos, al oeste del estrecho”.

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“El tráfico en esta zona que desee atravesar el estrecho de Ormuz requiere la coordinación y autorización de la PGSA”, indicó en redes sociales.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció esta semana la creación de la PGSA y precisó que ofrecerá “actualizaciones en tiempo real” sobre las operaciones en el estrecho. En uno de sus primeros comunicados, la entidad subrayó que la navegación en Ormuz “está sujeta a una coordinación completa” y advirtió que “el paso sin permiso será considerado ilegal”.

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Irán impuso una “zona de supervisión” marítima en el estrecho de Ormuz (Europa Press/Archivo)
Irán impuso una “zona de supervisión” marítima en el estrecho de Ormuz (Europa Press/Archivo)

Estados Unidos e Irán mantienen un proceso de diálogo mediado por Pakistán, aunque persisten diferencias que impiden la celebración de una segunda reunión en Islamabad, donde tuvo lugar el primer encuentro tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril y prorrogado de forma indefinida por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Teherán insiste en que Estados Unidos bloquea Ormuz con su despliegue naval frente al estrecho para no acudir a Islamabad, al considerar que estas acciones violan el alto el fuego y dificultan el proceso de diálogo.

El presidente de Estados Unidos anunció una iniciativa humanitaria para escoltar a buques atrapados en el golfo Pérsico, aunque el 5 de mayo suspendió el plan, denominado Proyecto Libertad, a petición de terceros países y por el estado actual de las conversaciones diplomáticas.

Desde Connecticut, Trump afirmó que la Armada y la Fuerza Aérea de Irán “han desaparecido” y planteó que la única incógnita es si Estados Unidos decidirá “rematar la faena” o si Irán optará por firmar un acuerdo.

Donald Trump aseguró que la Armada y la Fuerza Aérea de Irán han desaparecido tras la presión estadounidense (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Donald Trump aseguró que la Armada y la Fuerza Aérea de Irán han desaparecido tras la presión estadounidense (REUTERS/Evelyn Hockstein)

“Todo ha desaparecido. Su Armada ha desaparecido. Su Fuerza Aérea ha desaparecido. Prácticamente todo. La única pregunta es: ¿vamos y terminamos el trabajo? ¿Van a firmar un documento? Veamos qué pasa”, sostuvo Trump durante un discurso de graduación en la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Sobre el acuerdo con Irán y la posición de Israel, Trump se refirió al primer ministro Benjamin Netanyahu: “Él hará lo que yo quiera que haga. Muy, muy buen hombre. Él hará lo que yo quiera que haga, y es un gran tipo. No olvides, fue un primer ministro en tiempos de guerra”.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que, en caso de nuevos ataques por parte de Estados Unidos o Israel, la guerra se extenderá “más allá de la región”. El comunicado, difundido por Sepah News, señaló que pese a la ofensiva realizada con los recursos de dos de los ejércitos más costosos del mundo, Irán no ha desplegado todo el poder de la Revolución Islámica.

Consultado sobre una posible reunión con el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, Trump respondió: “Bueno, él me dijo que iba a hacerlo. Creo que es bueno. Me llevo bien con ambos, pero creo que es bueno. No sé si la ceremonia fue tan brillante como la mía. Vi. Creo que lo superamos. Buen equipo. Pero no, me llevo bien con Putin, me llevo bien con Xi. Me llevo bien con todos menos con tu esposo y algunos otros”.

(Con información de Europa Press)

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