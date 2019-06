El próximo miércoles los candidatos deberán presentar las alianzas electorales e inscribir los frentes políticos para competir. El requisito obliga a Massa a decidir su rumbo en el corto plazo. Hasta el 12 de junio a la medianoche tendrá tiempo de determinar bajó que techo se ubicará el Frente Renovador. Su salida de la vía del medio para intentar armar una coalición más amplia parece un hecho. Sin embargo, las negociaciones no avanzan y no hay certezas sobre cuál será el final. Lo único que pasa rápido es el tiempo. Tiempo que el peronismo federal, y todos los dirigentes que buscaban construir una alternativa a Mauricio Macri y Cristina Kirchner, no supieron aprovechar.