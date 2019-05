En definitiva, en el lavagnismo están convencidos de que el ex intendente seguirá un camino diferente al que está trazando Roberto Lavagna y en el que el kirchnerismo no está incluido. En el búnker del economista no se habla de unidad peronista, sino de una coalición que tenga al peronismo como columna vertebral. No hay, en ninguna de las hipótesis, un alianza con Cristina Kirchner y todos los dirigentes que la rodean.