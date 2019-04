El ex intendente de Tigre pidió recorrer "un camino de paz" y "dejar de especular" porque "la Argentina no merece que se siga con la pelea de la grieta que nos lleva al fracaso". Además, dijo que si fuera presidente "llamaría a toda la oposición a la ex presidenta, a los sectores sindicales y la Iglesia para plantearles que la Argentina debe ponerse en marcha".