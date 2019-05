Más allá del hermetismo -evitó el contacto con los medios durante toda la campaña e incluso en las horas posteriores al triunfo-, el gobernador dejó clara anoche su postura en los poco más de 20 minutos del discurso ecléctico que pronunció en el escenario del hotel Quórum. "Estamos convencidos de que no habrá república en Argentina sin el peronismo y estamos convencidos de que no habrá futuro en el peronismo si no es republicano", resaltó. "Los cordobeses queremos la moderación, no queremos la grieta que tanto daño hace a la Argentina", agregó.