"Toda la región centro, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba se está perdiendo, no pueden no verlo", señalaba en voz baja un analista para no ser escuchado en uno de los dos búnkers radicales de Córdoba. Fue en la mediterránea donde Mauricio Macri tuvo la mayor diferencia en el ballotage del 2015 y ahora hasta se perdió en Marcos Juárez, donde nació Cambiemos. Para que Schiaretti ganara como ganó, tuvo que sacar una amplia ventaja en todo el interior y una tajada grande de votos en la Capital lo que proyectado a las presidenciales "no permite ver un triunfo de Macri como en 2015, a lo sumo tendrá 40 puntos", se indicó.